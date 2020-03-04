"Yürek Isıtan Çorba Peskütan Projesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yürek Isıtan Çorba Peskütan Projesi' - Son Dakika

"Yürek Isıtan Çorba Peskütan Projesi"

6 saat önce

"Sivas İçin 300 Fikir 300 Proje" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Beypınar köyünde "Yürek Isıtan Çorba Peskütan Projesi" hayata geçirildi.

"Sivas İçin 300 Fikir 300 Proje" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Beypınar köyünde "Yürek Isıtan Çorba Peskütan Projesi" hayata geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sivas'ta bahar aylarında hazırlanıp bütün kış tüketilen bir yoğurt türü çorba olan peskütanın, hem saklama ömrünün uzun olması hem de eşsiz lezzetiyle, Sivas'ta en çok tüketilen çorbaların başında geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Salih Ayhan, "Bu eğitim kapsamında ilk çorbamızı yaptık. İnşallah Sivas'ın yöresel yemeği olan peskütanı herkesin bilmesini, tanımasını, tatmasını istiyoruz. Sivas'ın yöresel ürünlerine, yöresel yemeklerine sahip çıkacağız. Sivas'ın geçmişten bugüne kadar değerlerine sahip çıkmak ve bu değerimizi de ekonomimize kazandırmak istiyoruz. Bizim maksadımız bu çorbamızı doğru ellerde doğru yerlerde üreterek her evimize girmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Peskütanın hem leziz hem de şifalı bir yiyecek olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu lezzeti hem duyurmak hem de üreticilerimize alternatif gelir kaynağı oluşturarak kırsal kalkınmayı sağlamak asıl amacımızdır. Ayrıca üretim kapasitesini artırarak kendi markamızı oluşturmak ve paketleme tesisi kurarak daha geniş pazarlara ulaşabilmeyi de hedefliyoruz. Kendine has bir lezzeti olan peskütan, hem leziz hem de şifalı bir yiyecektir."

Peskütanın çok şifalı bir çorba olduğunu belirten Beypınar köyü sakinlerinden Hatice Çelik ise "Soğuk algınlığına ve iç hastalıklarına çok iyi gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:36 Kaynak: AA
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