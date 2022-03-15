Yürek ısıtan olayla ilgili din görevlisinden açıklama geldi - Son Dakika
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Yürek ısıtan olayla ilgili din görevlisinden açıklama geldi

15.03.2022 16:36

Yürek ısıtan olayla ilgili din görevlisinden açıklama geldi Güvençli Köyü Cami imam hatibi Yasin Şeker; "Bu davranış beni çok duygulandırdı" Çorum'da bir genç camide namaz kıldığı sırada elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı.

Yürek ısıtan olayla ilgili din görevlisinden açıklama geldi

Güvençli Köyü Cami imam hatibi Yasin Şeker;

"Bu davranış beni çok duygulandırdı"

ÇORUM - Çorum'da bir genç camide namaz kıldığı sırada elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Gencin namazın ardından ilan panosuna bıraktığı 10 TL para ise yürekleri ısıttı.

Olay, merkeze bağlı Güveçli köyünde meydana geldi. Namaz kılmak için camiye gelen bir genç, ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Namazında ardından genç camide kullandığı elektrikli ısıtıcı için panoya 'Namaz kılarken ısıtıcı açtım' notu yazıp yanına 10 TL para bıraktı.

İhlas Haber Ajansı'na açıklama da bulunan din görevlisi Yasin Şeker, "Akşam namazı için camiye geldim. Işıkları yaktıktan sonra kıble tarafına yöneldiğimde panodaki yazı dikkatimi çekti. 'Namaz kılarken ısıtıcıyı açtım' notu ve yanında da 10 TL olduğunu gördüm. Şaşkınlığımı gizleyemedim. Camimimizin güvenlik kamerasından görüntüleri izledim. Kameradan namaz kılan kardeşimizin ısıtıcıyı açtığını ve namaz kıldıktan sonra da oraya not yazarak para bıraktığına bıraktığına şahit oldum. Bu davranış beni çok duygulandırdı. Yüce Allah, bu kardeşimizden razı olsun. Bütün genç kardeşlerimize örnek olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yürek ısıtan olayla ilgili din görevlisinden açıklama geldi
Yürek ısıtan olayla ilgili din görevlisinden açıklama geldi
Yürek ısıtan olayla ilgili din görevlisinden açıklama geldi

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Türk Lirası, Namaz, Çorum, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yürek ısıtan olayla ilgili din görevlisinden açıklama geldi - Son Dakika


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