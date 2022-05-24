Yürek parçalayan ayrıntı! Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son paylaşımıyla duygulandırdı - Son Dakika
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Yürek parçalayan ayrıntı! Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son paylaşımıyla duygulandırdı

24.05.2022 23:53

Pençe-Kilit operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada 5 asker şehit düştü, 2 asker de yaralandı. Çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in WhatsApp durum güncellemesine yazdığı "Birazdan ölürüz belki, sen her yazdığımı veda say" cümlesi görenlerin yüreğini parçaladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerinin faaliyetlerine hem ülke içinde hem de ülke dışında tamamen son vermek için gece gündüz mücadele veriyor. Bu kapsamda TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe- Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 5 asker şehit düştü.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANINIZ YERDE KALMADI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristin Jandarma Özel Harekat tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkomutanım, tekmil veriyorum. Amanoslar temiz. Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri yeşil, biri gri kategoride teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman'a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak..." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFTAKİ 5 ASKER DE ŞEHİT OLDU

Şehit askerlerin şehadet haberi ailelerine verilirken askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf karesi paylaşıldı. Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in WhatsApp durum güncellemesi yürekleri dağladı

"BİRAZDAN ÖLÜRÜZ BELKİ"

Çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in son WhatsApp güncellemesi yürekleri dağladı. Güler, şehit olmadan önce durumuna "Birazdan ölürüz belki, sen her yazdığımı veda say." ifadelerini yazdı.

Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in WhatsApp durum güncellemesi yürekleri dağladı

ANTALYA, ŞEHİDİN BABAEVİNE AKIN ETTİ

28 yaşındaki şehit Teğmen Abdulkadir Güler'in acı haberi, Antalya Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Güler'in evine Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Berrin ve babası Mesut Güler'in yakınları, taziye evine akın etti. Bekar olan Güler, Uncalı Şehitliği'ne defnedilecek.

Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in WhatsApp durum güncellemesi yürekleri dağladı
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Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı

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Son Dakika Güncel Yürek parçalayan ayrıntı! Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son paylaşımıyla duygulandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yürek parçalayan ayrıntı! Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son paylaşımıyla duygulandırdı - Son Dakika
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