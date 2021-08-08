Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş - Son Dakika

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zonguldak- İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Feci olayda 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

VİRAJA 95 KİLOMETRE HIZLA GİRDİ

7 Ağustos akşamı saat 18.30'da Zonguldak'tan tarifeli olarak İzmir'in Dikili istikametine giden otobüsü Kerem Kader Başol ve yedek şoför Cengiz U. zaman zaman kullandılar. İzmit'e kadar otobüsü Cengiz U. kullandı ve 23.00'da otogarda sürücü değişimi yapıldı. İzmit'ten sonra kaza anına kadar ise aracı Kerem Başol kullandı. Kazadan yaklaşık bir saat 40 dakika önce Susurluk'ta bir dinlenme tesisine giren otobüs yarım saatlik molanın ardından Balıkesir'e doğru yola çıktı. Kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başol ile Cengiz Umut da yaşamlarını yitirdi. Kaza yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi.

ARACI KULLANAN SÜRÜCÜ RAHATSIZLANAN ARKADAŞININ YERİNE DİREKSİYONA GEÇMİŞ

Otobüs sürücüsü Kerem Kader Başol'un rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş'in yerine direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı.

Kerem Kader Başol

ARAÇTAN İNDİRİP "EVİNE GİT KARDEŞİM" DEDİ

Onur Güneş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Can arkadaşım Kerem'im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. 'Evine git kardeşim' dedin bana. 'Yarın akşam gelirsin' dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün" diye paylaşımda bulundu. Onur Güneş, kazadan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyerek, cenazeleri almak için Balıkesir'e gittiğini söyledi.