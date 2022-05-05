Yürek parçalayan görüntü! 5 bin civciv gazdan zehirlenerek öldü - Son Dakika
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Yürek parçalayan görüntü! 5 bin civciv gazdan zehirlenerek öldü

05.05.2022 22:51
Yürek parçalayan görüntü! 5 bin civciv gazdan zehirlenerek öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tavuk çiftliğinde başlayan yangında, karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 bin civciv öldü. Ortaya çıkan fotoğraf, görenlerin yüreğini sızlattı.

Çepnibektaş Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

GAZDAN ZEHİRLENMİŞLER

Yangın sonrasında yapılan incelemeler de, 5 bin civcivin karbonmonoksit gazı nedeniyle telef olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Jandarma, İtfaiye, Yangın, Tavuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yürek parçalayan görüntü! 5 bin civciv gazdan zehirlenerek öldü - Son Dakika


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