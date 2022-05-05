Yürek parçalayan görüntü! 5 bin civciv gazdan zehirlenerek öldü - Son Dakika

Çepnibektaş Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

GAZDAN ZEHİRLENMİŞLER

Yangın sonrasında yapılan incelemeler de, 5 bin civcivin karbonmonoksit gazı nedeniyle telef olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.