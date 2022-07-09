Yürek parçalayan vicdansızlık! Yaralı yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler - Son Dakika
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Yürek parçalayan vicdansızlık! Yaralı yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

09.07.2022 11:31
Yürek parçalayan vicdansızlık! Yaralı yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Manisa'da stajyer öğrenciler tarafından ağızları bağlı çuvalların içerisine konularak ölüme terk edilmiş, yaralı 2 yavru köpek bulundu. Köpekler, tedavileri için veteriner hekimlere götürüldü. Köpekleri ölümden kurtaran öğrencilerden Galip Açıkgöz (16), "Bunu yapanların bulunup hak ettikleri en ağır cezayı almalarını istiyorum. Böyle bir vicdansızlık olamaz" açıklamasını yaptı.

Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'nde stajyer öğrenciler Galip Açıkgöz ve Samet Akın (16), çarşamba sabahı çalıştıkları iş yerine giderken yol kenarına atılmış, içinde hareketlilik olan 2 çuval gördü. Öğrenciler, çuvallara yaklaştıklarında köpek sesi duydu.

BARINAĞA TESLİM EDİLDİLER

Ağızları sıkı sıkıya bağlı çuvalları açan öğrenciler, yaralı 2 yavru köpekle karşılaştı. Yanlarındaki poğaçalar ile yavru köpekleri besleyen öğrenciler, daha sonra belediye ekiplerine haber verdi. Şehzadeler Belediyesi veteriner hekimi ve ekibi bölgeye gelerek yaralı hayvanları tedavisi için teslim alıp, barınağa götürdü.

"BÖYLE VİCDANSIZLIK OLAMAZ"

Öğrencilerden Galip Açıkgöz, "Bunu yapanların bulunup hak ettikleri en ağır cezayı almalarını istiyorum. Böyle vicdansızlık olamaz" dedi. Samet Akın ise köpeklerin durumundan çok etkilendiğini ve üzüldüğünü belirtip, "Köpeklerin atıldığı yol, işlek bir yer değil. Buradan geçmemiz bir tesadüf. Belki de kimse göremeyecekti ve 2 yavru çuvalın içinde nefessiz kalıp ölecekti. Haberlerde böyle şeyler izliyordum ve karşıma çıkacağı hiç aklıma gelmezdi. İnşallah bu tür olaylarla bir daha karşılaşmam" diye konuştu.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Öte yandan polis ekipleri, köpekleri ölüme terk eden kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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Son dakika haberleri | YAVRU KÖPEKLERİ ÇUVALA KOYUP ÖLÜME TERK ETTİLER Son dakika haberleri | YAVRU KÖPEKLERİ ÇUVALA KOYUP ÖLÜME TERK ETTİLER Terk ettiği yavru köpeğin yanına not bıraktı: Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi Terk ettiği yavru köpeğin yanına not bıraktı: Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürek parçalayan vicdansızlık! Yaralı yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler - Son Dakika

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