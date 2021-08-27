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Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor - Son Dakika

Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor

27.08.2021 15:41
Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor, System.String[]

ŞARKICI Demet Akalın, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki büyük yangında evi yanan Alzheimer hastası Fatma Öksüzoğlu için verdiği sözü tutarak prefabrik ev yaptırdı.

ŞARKICI Demet Akalın, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki büyük yangında evi yanan Alzheimer hastası Fatma Öksüzoğlu için verdiği sözü tutarak prefabrik ev yaptırdı. Haftaya tamamlanması beklenen evin girişine 'Demet Akalın Sevgi Evi' yazılacağı belirtildi.

'Türkiye'nin en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen 10 günde söndürülebilen yangında 75 bin hektar alan zarar gördü, 2 binin üzerinde ev ve iş yeri yandı. Yangından etkilenen 45 mahallede 160 aile için konteyner kuruldu. Hasar tespit çalışmalarında bin 352'si ağır hasarlı olmak üzere 2 bin 164 binanın zarar gördüğü tespit edildi.

Manavgat'ın Karaöz Mahallesi'nde kızıyla birlikte yaşayan Alzheimer hastası Fatma Öksüzoğlu'nun yanan evinin önüne attığı yatakta uyuduğu sırada çekilen fotoğrafı, sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Fotoğrafı gören şarkıcı Demet Akalın, Öksüzoğlu için ev yaptırma sözü verdi. Öksüzoğlu'nun kızı Makbule Öksüzoğlu'na ait 480 metrekarelik arsa üzerine yaklaşık 20 gün önce 80 metrekarelik 3+1 prefabrik ev yapımına başlandı. Mutfak dolaplarının da takılması ile birlikte evin tamamen bitirileceği belirtildi.'YAPTIĞI İYİLİĞİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ'Evin çevre düzenlemesini yapan Öksüzoğlu'nun torunu Mehmet Ali Öksüzoğlu (36), Akalın'a teşekkür ederek şunları söyledi: "Annemler ile altlı-üstlü aynı binada oturuyordum. Yangında evimiz tamamen yandı. Allah, Demet Akalın'dan razı olsun. Yangında tamamen yok olan ve şimdi yıkılan evimizin yerine Demet Hanım, buraya prefabrik bir ev yaptırdı. Ev bitti, sayılır. Sadece mutfak dolaplarının gelmesini bekliyoruz. Onlar da gelip takılınca ev tamamlanmış olacak. Demet Hanım, evin eşyalarını da alacağını söyledi. Evin girişine 'Demet Akalın Sevgi Evi' diye plaket yaptırıp asacağız. Yaptığı bu iyiliği sürekli hatırlayacağız, hiç unutmayacağız."Öksüzoğlu'nun kızı Makbule Öksüzoğlu (57) ise, "Demet Hanım'ın yaptırdığı evi gördüm, bize yeter. Tavuk kümesi de olsa, Allah bin kere razı olsun. Kafamızı sokacak bir deliğimiz olacak. Ona çok teşekkür ediyorum, minnettarım. Kaza bela görmesin, ne muradı varsa ersin" dedi.

Evlerinin yanmasıyla birlikte hayatlarının da çok değiştiğini belirten Öksüzoğlu, "Bütün anılarımız, bugüne kadar olan yaşamımız gitti. Hayata yeniden başlayan çocuklar gibiyiz" dedi.


Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor
Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor
Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor
Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor
Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor
Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor
Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor
Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor
Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor

Demet Akalın, Prefabrik, Alzheimer, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor - Son Dakika


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