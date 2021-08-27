Üye Girişi
Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor - Son Dakika

Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor

27.08.2021 21:55
Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor, System.String[]

'Türkiye'nin en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen 10 günde söndürülebilen yangında 75 bin hektar alan zarar gördü, 2 binin üzerinde ev ve iş yeri yandı.

'Türkiye'nin en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen 10 günde söndürülebilen yangında 75 bin hektar alan zarar gördü, 2 binin üzerinde ev ve iş yeri yandı. Yangından etkilenen 45 mahallede 160 aile için konteyner kuruldu. Hasar tespit çalışmalarında bin 352'si ağır hasarlı olmak üzere 2 bin 164 binanın zarar gördüğü tespit edildi.

Manavgat'ın Karaöz Mahallesi'nde kızıyla birlikte yaşayan Alzheimer hastası Fatma Öksüzoğlu'nun yanan evinin önüne attığı yatakta uyuduğu sırada çekilen fotoğrafı, sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Fotoğrafı gören şarkıcı Demet Akalın, Öksüzoğlu için ev yaptırma sözü verdi. Öksüzoğlu'nun kızı Makbule Öksüzoğlu'na ait 480 metrekarelik arsa üzerine yaklaşık 20 gün önce 80 metrekarelik 3+1 prefabrik ev yapımına başlandı. Mutfak dolaplarının da takılması ile birlikte evin tamamen bitirileceği belirtildi.

Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor

Türkiye'yi saran yangınlarda binlerce vatandaş etkilenmiş Fatma Öksüzoğlu'nun bu fotoğrafı sosyal medya gündem olmuştu.

'YAPTIĞI İYİLİĞİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ'

Evin çevre düzenlemesini yapan Öksüzoğlu'nun torunu Mehmet Ali Öksüzoğlu (36), Akalın'a teşekkür ederek şunları söyledi:

"Annemler ile altlı-üstlü aynı binada oturuyordum. Yangında evimiz tamamen yandı. Allah, Demet Akalın'dan razı olsun. Yangında tamamen yok olan ve şimdi yıkılan evimizin yerine Demet Hanım, buraya prefabrik bir ev yaptırdı. Ev bitti, sayılır. Sadece mutfak dolaplarının gelmesini bekliyoruz. Onlar da gelip takılınca ev tamamlanmış olacak. Demet Hanım, evin eşyalarını da alacağını söyledi. Evin girişine 'Demet Akalın Sevgi Evi' diye plaket yaptırıp asacağız. Yaptığı bu iyiliği sürekli hatırlayacağız, hiç unutmayacağız."

Öksüzoğlu'nun kızı Makbule Öksüzoğlu (57) ise, Demet Hanım'ın yaptırdığı evi gördüm, bize yeter. Tavuk kümesi de olsa, Allah bin kere razı olsun. Kafamızı sokacak bir deliğimiz olacak. Ona çok teşekkür ediyorum, minnettarım. Kaza bela görmesin, ne muradı varsa ersin" dedi.

Evlerinin yanmasıyla birlikte hayatlarının da çok değiştiğini belirten Öksüzoğlu, "Bütün anılarımız, bugüne kadar olan yaşamımız gitti. Hayata yeniden başlayan çocuklar gibiyiz" dedi.

Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor

Şarkıcı Demet Akalın dün Twitter sayfasından, "Haftaya Fatma Teyze'min evini ful teslim ediyoruz. Çok güzel oldu be" mesajını paylaşmıştı. Akalın, o dönem yaşananlardan çok etkilenmiş, yardım derneği kuracağını açıklamıştı.

Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor

Demet Akalın, Prefabrik, Manavgat, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim, Cicaldau'yu neden oyundan aldığına açıklık getirdi: Midesinde rahatsızlık hissetti 21:57 Fatih Terim, Cicaldau'yu neden oyundan aldığına açıklık getirdi: Midesinde rahatsızlık hissetti Yılan avcısı az daha av oluyordu! Kırmızı karınlı zehirli yılan yüzüne saldırdı 21:50 Yılan avcısı az daha av oluyordu! Kırmızı karınlı zehirli yılan yüzüne saldırdı Teslim törenine Erdoğan'ın Z kuşağı sözleri damga vurdu: Bu can bende oldukça yoldaşınızım 21:11 Teslim törenine Erdoğan'ın Z kuşağı sözleri damga vurdu: Bu can bende oldukça yoldaşınızım
Kanarya, İzmir'de seriyi devam ettirmek istiyor! Altay-Fenerbahçe maçı başladı 20:48 Kanarya, İzmir'de seriyi devam ettirmek istiyor! Altay-Fenerbahçe maçı başladı Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti 20:28 Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 255 kişi vefat etti, 17 bin 332 yeni vaka tespit edildi 19:48 Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 255 kişi vefat etti, 17 bin 332 yeni vaka tespit edildi
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti 17:49 Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti 15:28 Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:42 Son Dakika! ABD, Kabil'de DEAŞ-Horasan örgütünü hedef alan hava saldırısı düzenledi
18:41 Talihsiz tesisatçı, arızayı tamir etmek için girdiği su kuyusunda ölü bulundu
18:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur
17:46 Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir
17:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı TİHA'ya ilk imzayı attı
17:10 Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?
16:59 Aylarca yoğun bakımda mücadele veren Muhittin Böcek, ağabeyini koronavirüsten kaybetti
16:57 Bülent Ersoy, Kıbrıs konseri öncesi büyük şaşkınlık yaşadı! Orkestra ekibi, yaptırdığı sahte PCR testi nedeniyle hakim karşısında
15:57 Sumudica, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı: Balotelli'nin sürekli sahada kalması gerekir
15:53 Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama! Füze saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış         
22:22
21 yaşındaki genç parkta husumetlisi tarafından 8 el ateşle öldürüldü 21 yaşındaki genç parkta husumetlisi tarafından 8 el ateşle öldürüldü         
21:54
Serenay Sarıkaya hakkında övgünün dozunu abartan Demet Akalın'ın başı az daha belaya giriyordu Serenay Sarıkaya hakkında övgünün dozunu abartan Demet Akalın'ın başı az daha belaya giriyordu         
21:13
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz         
20:52
Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı         
20:28
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Limonun yerine denemek için guava dikti! Türkiye'de az yetişen meyveyle sipariş patlaması yaşıyor Limonun yerine denemek için guava dikti! Türkiye'de az yetişen meyveyle sipariş patlaması yaşıyor         
16:57
Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK         
15:03
Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi         
14:20
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu         
11:58
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi         
09:22
Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi         
21:31
Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı         
20:19
45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı 45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2021 23:00:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yürek sızlatan fotoğraftaki Fatma Teyze'nin yanan evini Demet Akalın yaptırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement