Yürek yakan anlar! Akıntıya kapılan yaşlı adama yardım etmek yerine çekmeye devam etti

Son yılların en yoğun yağışını alan Şanlıurfa, sel felaketiyle mücadele ediyor. Yıllık yağış ortalaması 450 kilogram olan kente sadece iki günde yaklaşık 150 kilogram yağış düştü. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

10 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa'da 9 kişi, selin vurduğu bir diğer il olan Adıyaman'da ise 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Selin etkili olduğu noktalarda arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

AKINTIDA ELİNİ UZATTI

Bölgeden gelen bir görüntü ise yürekleri dağladı. Selin her şeyi önüne katıp götürdüğü sokakta, akıntıya kapılan yaşlı bir adamın, o anda kayıtta olan vatandaşa el uzattığı anlar sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. O anda kayda devam edip adama yardım etmeyen kişi birçok kişiyi kızdırırken, bazı kullanıcılar o hızla giden kişiyi kurtarmanın kolay olmadığına vurgu yaptı.