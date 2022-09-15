Yürek yakan görüntü Ankara'dan geldi! Evsiz şahsın bedeni sokak ortasında ölü bulundu - Son Dakika
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Yürek yakan görüntü Ankara'dan geldi! Evsiz şahsın bedeni sokak ortasında ölü bulundu

15.09.2022 12:28

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kimliği belirlenemeyen evsiz bir adamın cansız bedeni sokak ortasında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın yüzüne sert bir cisimle vurulduğunu tespit etti. Bu gelişmeden sonra ekipler cansız bedeni morga kaldırdı.

Ankara'da 30'lu yaşlarda olan evsiz bir şahsın yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YÜZÜNE SERT BİR CİSİMLE VURULDUĞU BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin incelemesinde henüz kimliği belirlenemeyen şahsın, hayatını kaybettiği ve sert bir cisimle yüzüne darbe aldığı öğrenildi. Olay yerindeki incelemenin ardından şahsın cansız bedeni, Adlı Tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Ankara, evsiz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürek yakan görüntü Ankara'dan geldi! Evsiz şahsın bedeni sokak ortasında ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yürek yakan görüntü Ankara'dan geldi! Evsiz şahsın bedeni sokak ortasında ölü bulundu - Son Dakika
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