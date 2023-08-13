Yürek yakan görüntü! Çaresiz kardeş, denizde boğulan ağabeyinin başından ayrılamadı - Son Dakika
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Yürek yakan görüntü! Çaresiz kardeş, denizde boğulan ağabeyinin başından ayrılamadı

Son Güncelleme: 13.08.2023 13:48

Hatay'ın Payas ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin kardeşi ise, cesedin başından bir an olsun ayrılmadı.

Hatay'ın Payas ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan şahıs, hayatını kaybetti. Ölen şahsın kardeşiyse, cesedin başından bir an olsun ayrılmadı.

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDEN BİR DAHA ÇIKAMADI

Olay, saat 10.00 sırlarında Payas ilçesi sahilinde meydana geldi. 30 yaşındaki Muhammed Elali, serinlemek için girdiği denizden çıkamayınca yakınları durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı aramada şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Yürek yakan görüntü! Çaresiz kardeş, denizde boğulan ağabeyinin başından ayrılmadı

YAKINLARI YIKILDI

Sahile çıkarılan şahsın cesedini gören yakınları zor anlar yaşadı. Kardeşi, ağabeyinin cansız bedeninin yanından bir an olsun ayrılmadı. Şahsın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yürek yakan görüntü! Çaresiz kardeş, denizde boğulan ağabeyinin başından ayrılmadı
Yürek yakan görüntü! Çaresiz kardeş, denizde boğulan ağabeyinin başından ayrılmadı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Bora Üstündağ: Hayırlı abi olursa başında da beklenir, yasi da tutulur. Cevap Yaz 21 4 Yayından Kaldır
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Hatay, Payas, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yürek yakan görüntü! Çaresiz kardeş, denizde boğulan ağabeyinin başından ayrılamadı - Son Dakika


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