Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti - Son Dakika
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Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti

03.06.2022 15:09

Kilis'te bulunan bir evde meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan 2 çocuk yanarak hayatlarını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Alevler arasında kalan çocukların o anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Aşit Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 2'nci katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Anne ve babaları dışarıda olan 4 çocuk, alevlerin arasında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, kardeşlerden 2'sini yaralı kurtardı. Yaralı kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından içeride inceleme yapan ekipler, Nur El Abo (5) ile ağabeyi Mustafa El Abo'nun (7) cansız bedenlerine ulaştı. Kardeşlerin cenazeleri, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Alevlerin balkonu sardığı yangında demir parmakların arasında kalan 2 çocuğun çevreden yardım istediği ve yandığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Alevleri görünce ekiplerden yardım isteyen vatandaşların yaşadığı korku ve panik de görüntülerde yer aldı.

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Kaynak: İHA

Kilis, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti - Son Dakika
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