Yürek yakan ölüm! Arkadaşı tarafından domuz sanılarak vurulan Enes hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yürek yakan ölüm! Arkadaşı tarafından domuz sanılarak vurulan Enes hayatını kaybetti

19.07.2022 11:25
Yürek yakan ölüm! Arkadaşı tarafından domuz sanılarak vurulan Enes hayatını kaybetti

Isparta'da arkadaşıyla domuz avlamaya giden 16 yaşındaki Enes Kabasakal, tüfekle vurularak hayatını kaybetti. İddiaya göre aynı yaştaki arkadaşı T.L. Enes'i domuz zannettiği için ateş etti.

Dün saat 23.00 sıralarında Yalvaç'a bağlı Aşağı Tırtar köyünde meydana gelen olayda 16 yaşındaki T.L. ile aynı yaştaki arkadaşı Enes Kabasakal, akşam yemeğinin ardından iddiaya göre evden tüfek alıp, motosikletle domuz avlamaya gitti.

ARKADAŞINI DOMUZ SANIP VURDU

Yalvaç-Aşağı Tırtar kara yolu yakınındaki Köyönü mevkisine geldiklerinde Kabasakal motosikletten inerek ağaçların arasına girdi. Bu sırada T.L., ağaçların arasından gelen sesi domuz sanarak otomatik av tüfeğiyle yaklaşık 30 metreden ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunun sağ göğüs bölgesine isabet ettiği Enes Kabasakal, yere yığıldı.

Henüz 16 yaşındaydı! Arkadaşının domuz sanıp vurduğu Enes öldü

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Arkadaşını vurduğunu fark eden T.L. hemen yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ile köyde yaşayanlar geldi.Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Enes Kabasakal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Kabasakal'ın cansız bedeni savcılığın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, T.L. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürek yakan ölüm! Arkadaşı tarafından domuz sanılarak vurulan Enes hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yürek yakan ölüm! Arkadaşı tarafından domuz sanılarak vurulan Enes hayatını kaybetti - Son Dakika
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