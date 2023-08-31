Yürekler ağza geldi! Twente\'nin oyuncusundan İrfan Can Eğribayat\'a çok sert hareket

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımına konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısında bir pozisyon yürekleri ağza getirdi. Twente'nin oyuncusu Daan Rots'un ayağı İrfan Can Eğribayat'ın kafasına geldi.
Twente atağın devamında hızlı geldi. Savunma arkasına kaçan Daan Rots kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topa dokunmak istedi. Ayak tabanı İrfan Can Eğribayat'ın kafasına gelen Rots sarı kart görüyor.
Kafasına darbe alan başarılı eldiven, kısa süreliğine yerde kaldı. İrfan, sağlık görevlilerinin müdehalesi sonrası yeniden oyuna döndü.
İşte o atağın gelişimi;
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