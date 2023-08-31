Yürekler ağza geldi! Twente'nin oyuncusundan İrfan Can Eğribayat'a çok sert hareket - Son Dakika

Yürekler ağza geldi! Twente'nin oyuncusundan İrfan Can Eğribayat'a çok sert hareket

Yürekler ağza geldi! Twente\'nin oyuncusundan İrfan Can Eğribayat\'a çok sert hareket
Son Güncelleme: 31.08.2023 21:02

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımına konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısında Twente'nin oyuncusu Daan Rots'un ayağı İrfan Can Eğribayat'ın kafasına geldi. Rots, bu hareketi sonucunda sarı kart gördü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımına konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısında bir pozisyon yürekleri ağza getirdi. Twente'nin oyuncusu Daan Rots'un ayağı İrfan Can Eğribayat'ın kafasına geldi.

TWENTE'NİN OYUNCUSUNDAN SERT HAREKET

Twente atağın devamında hızlı geldi. Savunma arkasına kaçan Daan Rots kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topa dokunmak istedi. Ayak tabanı İrfan Can Eğribayat'ın kafasına gelen Rots sarı kart görüyor.

İRFAN CAN YERDE KALDI

Kafasına darbe alan başarılı eldiven, kısa süreliğine yerde kaldı. İrfan, sağlık görevlilerinin müdehalesi sonrası yeniden oyuna döndü.

İşte o atağın gelişimi;

Yürekler ağza geldi! Twente'nin oyuncusundan İrfan Can Eğribayat'a çok sert hareket
Yürekler ağza geldi! Twente'nin oyuncusundan İrfan Can Eğribayat'a çok sert hareket
Yürekler ağza geldi! Twente'nin oyuncusundan İrfan Can Eğribayat'a çok sert hareket
Yürekler ağza geldi! Twente'nin oyuncusundan İrfan Can Eğribayat'a çok sert hareket
Yürekler ağza geldi! Twente'nin oyuncusundan İrfan Can Eğribayat'a çok sert hareket

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe, Twente, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Yürekler ağza geldi! Twente'nin oyuncusundan İrfan Can Eğribayat'a çok sert hareket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yürekler ağza geldi! Twente'nin oyuncusundan İrfan Can Eğribayat'a çok sert hareket - Son Dakika
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