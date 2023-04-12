Yürekler ağza geldi: Yolcu, tramvayın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu - Son Dakika
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Yürekler ağza geldi: Yolcu, tramvayın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

12.04.2023 01:14

- Yürekler ağza geldi: Yolcu, tramvayın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu Kocaeli'de tramvay durağında karşıya geçmek isteyen kadın, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde tramvayın çarpmasından son anda kurtuldu.

- Yürekler ağza geldi: Yolcu, tramvayın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

KOCAELİ - Kocaeli'de tramvay durağında karşıya geçmek isteyen kadın, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde tramvayın çarpmasından son anda kurtuldu. Yüreklerin ağza geldiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İzmit ilçesinde bulunan Doğu Kışla Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Raylardan karşıya geçmek isteyen kadın yolcu, bu sırada tramvayı fark edemedi. Tramvayın geldiğini gören güvenlik görevlisi ise hızlı davranarak, kadını kolundan tutup geri çekti. Yolcu, güvenlik görevlisi sayesinde tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürekler ağza geldi: Yolcu, tramvayın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu - Son Dakika


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