Yüreklere Umut Vakfı, Elazığlı öğrencileri İzmir'de ağırlayacak - Son Dakika

İzmir'deki depremde yaşamını yitiren 7 yaşındaki Umut Perincek'in ailesi tarafından kurulan Yüreklere Umut Vakfı (YUVA), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Elazığ depremini yaşayan 18 çocuğu kentte 3 gün misafir edecek.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği, İzmir Ticaret Odasının desteğiyle hayata geçirilen "23 Nisan'da 23 Mutluluk" projesiyle Elazığ'ın Arıcak ilçesinden 18 çocuk İzmir' e geldi.

Çocuklar, ilk olarak Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksek Okulu'nda atölye çalışmasına katıldı, daha sonra Ege Üniversitesi Fen Fakültesine bağlı Tabiat Tarihi Müzesi'ni ziyaret ederek canlıların gelişimi ve dinozorlarla ilgili olarak kurum uzmanları tarafından bilgilendirildi.

Yüreklere Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Umut'un annesi Seher Perincek, vakfın, okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim kademelerindeki tüm çocukların yaşamsal ve eğitimsel ihtiyaçlarına destek olmayı amaçladığını söyledi.

Proje kapsamında Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremi yaşayan çocukları seçtiklerini belirten Perincek, "İzmir'deki ile benzer bir süreci yaşayan bir ilimizi önceledik. Elazığ'ın ücra bir noktasındaki, merkeze yaklaşık 130 kilometre mesafedeki, Elazığ'ın en uzak ilçesindeki bir okulumuzdan 8. sınıf öğrencilerimizi İzmir'de 3 gün boyunca misafir edeceğiz." dedi.

Perincek, bu öğrencilerin hayatlarına dokunmak istediklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"23 Nisan'da Elazığ'dan gelen 18 öğrencimizin hayatlarına farklı bir bakış açısı kazandırmak için bir program oluşturduk. Hem eğitimsel hem kültürel açıdan hayatlarına yeni deneyimler kazandıracağız burada. Her şeyden önce onları çocuk bayramında mutlu kılacağız. Bugün başladı programımız. Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi'nde miniklerimiz. Çocuklar yarınlarımız. Onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz."

Projeye destek verenlere teşekkür eden Perincek, konukları için Sasalı Hayvanat Bahçesi, akvaryum gezisi, vapur turu gibi etkinlikler yapılacağını kaydetti.

Elazığ'ın Arıcak ilçesindeki Üçocak Ortaokulunun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mehmet Sait Fidan da öğrenciler açısından çok verimli bir gezi olduğunu ifade etti.

İzmir Fen Lisesini görmelerinin öğrencileri daha çok çalışmaya yönlendireceğini belirten Fidan, "Daha önce görmemişlerdi bu tür şeyleri. İlk duyduklarında sınav stresinden dolayı tepkisiz kaldılar. Sınava az bir zaman kala böyle bir gezi öğrencilerimize ilaç gibi geldi." dedi.