Yürekleri ağıza getiren görüntüler! Yolda ilerleyen kamyonetin arkasındaki kundakta bebek taşındığı iddia edildi - Son Dakika

İstanbul Kağıthane'ye bağlı Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, trafikte ilerleyen kamyonetin arkasındaki kundak, arkadan ilerleyen sürücünün dikkatine takıldı. Görüntüleri kaydeden sürücü, kundakta bebek gördüğünü iddia etti.

TELEFONLA SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ

İddialara göre trafikte seyreden bir sürücü, önündeki kamyonetin kasasında bebek kundağı olduğunu fark etti. Kamyonet kasasındaki kundakta bebek taşındığını iddia eden sürücü, o anları telefon ile görüntülendi.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Uzun bir süre trafikte araçların arasında seyreden kundaklı kamyonet, daha sonra gözden kayboldu.