Son Dakika Haberleri: Yürekleri ağza getiren görüntü kamerada...1.5 yaşındaki Minik Ecem böyle düştü
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Yürekleri ağza getiren görüntü kamerada...1.5 yaşındaki Minik Ecem böyle düştü

29 dakika önce

Yürekleri ağza getiren görüntü kamerada.

Yürekleri ağza getiren görüntü kamerada...1.5 yaşındaki Minik Ecem böyle düştü
Üçüncü kattan düşen çocuk tenteye çarpınca kurtuldu
YALOVA - Yalova'da 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk tenteye çarpınca hayatta kaldı. Minik kız çocuğunun düşme anı ise kameralara an be an yansıdı.
Yalova ilginç bir hayatta kalış hikayesine ev sahipliği yaptı. 1.5 yaşındaki Ecem Aydın, İstanbul Caddesi'nde bir apartmanın 3. katında bulunan evinin balkonundan oynuyordu. Bu esnada balkonda bulunan taburenin üzerine çıkan minik kız aşağıya bakmak için korkuluklardan sarktı. Bir anda dengesini kaybeden kız yaklaşık 9 metreden yere düştü. Ancak önce zemin kattaki bir işyerinin yağmur suyundan korunmak için yaptığı tenteye çarpan çocuk, tentenin kırılmasıyla yere çakıldı. Çocuğun düşme anı ise kameralara an be an yansıdı.
Kafatasında çatlak ve vücudunun değişik yerlerinde kırıklar meydana gelen kız çocuğu önce Yalova Devlet Hastanesi'ne, ardından da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan minek Ecem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayı anlatan baba Eyüp Aydın, "Eşim mutfakta işlerini yaparken kızım balkondan düşmüş. Tente hızını kesmiş. Kafatasında çatlak ve bacağında kırıklar var. Ama sağlık durumu şu anda iyi" dedi.
Yürekleri ağza getiren görüntü kamerada...1.5 yaşındaki Minik Ecem böyle düştü
Yalova, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:07 Kaynak: İHA
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