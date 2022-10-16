Bartın'ın Amasra ilçesinde ki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül, baba ocağı Ahlatlar köyünde son yolculuğuna uğurlanıyor. Aynı köyden Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım 'ın da defnedileceği cenaze programı öncesinde, Okan Akgül'ün 2 yaşındaki kızı babasının tabutunun başında fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı.

Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Gaz değişiminin fark edilmesi gerekiyordu, sensörlerle ilgili kuşkum var

Kaynak: İHA

Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yürekleri dağlayan anlar... Şehit düşen babasının fotoğrafını annesine böyle gösterdi - Son Dakika

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