Yürekleri dağlayan anlar... Şehit düşen babasının fotoğrafını annesine böyle gösterdi - Son Dakika
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Yürekleri dağlayan anlar... Şehit düşen babasının fotoğrafını annesine böyle gösterdi

16.10.2022 13:35

Yürekleri dağlayan anlar.

Yürekleri dağlayan anlar... Şehit düşen babasının fotoğrafını annesine böyle gösterdi

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül'ün 2 yaşındaki kızı tabutun başında babasının fotoğrafını annesine göstererek yürekleri dağladı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde ki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül, baba ocağı Ahlatlar köyünde son yolculuğuna uğurlanıyor. Aynı köyden Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım'ın da defnedileceği cenaze programı öncesinde, Okan Akgül'ün 2 yaşındaki kızı babasının tabutunun başında fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı.

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Kaynak: İHA

Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yürekleri dağlayan anlar... Şehit düşen babasının fotoğrafını annesine böyle gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yürekleri dağlayan anlar... Şehit düşen babasının fotoğrafını annesine böyle gösterdi - Son Dakika
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