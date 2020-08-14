Yürekleri ısıtan dayanışma kameralara yansıdı - Son Dakika

Yürekleri ısıtan dayanışma kameralara yansıdı
Kamyonun kasasından yola dökülen fasulyelerin ezilmemesi için trafiği durdurdular.
Kamyonun kasasından yola dökülen fasulyelerin ezilmemesi için trafiği durdurdular. Diğer sürücülerin yola dökülen fasülyeleri toplayıp kamyona yüklemek için gösterdiği yürek ısıtan dayanışma ise şehir polis kameralarına yansıdı.
Edilen bilgiye göre olay; Tokat kent merkezinde bulunan Vali Zekai Gümüşdiş Caddesi ile 600 Evler Mahallesi'nin kesiştiği trafik ışıklarında yaşandı. Kamyonetine yüklediği sebze ve meyvelerle yola çıkan sürücü kavşaktan döndüğü esnada 4 kasa fasulye yola döküldü. Durumu fark eden diğer sürücüler yola saçılan fasulyelerin ezilmemesi için trafiği durdurdu. Hızlı bir şekilde, el birliği ile dökülen fasülyeleri yeniden kamyona yüklediler. Yürekleri ısıtan o anlar ise şehir güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Fasulyelerin kamyonete yüklenmesi sonrasında trafik akışı kaldığı yerden devam etti. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 16:22
Kaynak: İHA
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