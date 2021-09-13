Üye Girişi
Yürekleri ısıtan görüntü - Son Dakika

Yürekleri ısıtan görüntü

13.09.2021 10:27
Yürekleri ısıtan görüntü, System.String[]

Tunceli'de çuvalın içine bırakılarak ağzı kapatıldıktan sonra suya atılan 6 yavru köpek, Hayvan Durum İzleme ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tunceli'de çuvalın içine bırakılarak ağzı kapatıldıktan sonra suya atılan 6 yavru köpek, Hayvan Durum İzleme ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tunceli'de 112 acil çağrı merkezine bir çuvalın içine 6 yavru köpeğin bırakıldığını ve ağzının bağlanarak suya atıldığı ihbarı geldi. Durumu Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yavru köpekleri bularak bulundukları çuvaldan çıkardı. Çuvala bağlanıp suya atılan köpekleri polis merkezine götüren ekipler hayvanlara mama ve su verdi, ardından köpekler polis karakol merkezinde hazır halde bekleyen veteriner hekim tarafından kontrol edildi.

Yavru köpekleri suya atan şahıs veya şahısların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılırken, yavru köpekler ilgili birimlere teslim edildi. - TUNCELİ

Yürekleri ısıtan görüntü
Yürekleri ısıtan görüntü
Yürekleri ısıtan görüntü
Yürekleri ısıtan görüntü

Emniyet Müdürlüğü, Tunceli, Köpek, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yürekleri ısıtan görüntü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban'ın açıkladığı yeni hükümetle görüşen ilk ülke Katar oldu! Yeni başbakan Molla Muhammed Hasan Akhund ilk kez kameralar karşısında 10:34 Taliban'ın açıkladığı yeni hükümetle görüşen ilk ülke Katar oldu! Yeni başbakan Molla Muhammed Hasan Akhund ilk kez kameralar karşısında Selin Ciğerci, tek celsede boşandığı Gökhan Çıra ile mal varlığını nasıl bölüştüklerini anlattı 10:21 Selin Ciğerci, tek celsede boşandığı Gökhan Çıra ile mal varlığını nasıl bölüştüklerini anlattı Hamile kadın, eski sevgilisi ile bebeğinin babası arasındaki kavgayı ayırmak isterken başından vuruldu 10:19 Hamile kadın, eski sevgilisi ile bebeğinin babası arasındaki kavgayı ayırmak isterken başından vuruldu
Korkunç kazada üzen detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü öğrenildi 10:03 Korkunç kazada üzen detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü öğrenildi Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti 09:41 Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla seslendi: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor 09:36 Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla seslendi: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor
Aşı karşıtlarının iddia ettiği 09:23 Aşı karşıtlarının iddia ettiği "Sürüntü testleri ve maskelerde asbest gibi zararlı maddeler var" sözleri laboratuvar deneyleriyle çürütüldü Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı 00:00 Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı

Son Dakika Haberleri
10:32 Ünlü menajer Mick Bridgen, köpeği için kazdığı mezara düşerek yaşamını yitirdi
10:21 Selin Ciğerci, tek celsede boşandığı Gökhan Çıra ile mal varlığını nasıl bölüştüklerini anlattı
10:20 Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı
10:19 Hamile kadın, eski sevgilisi ile bebeğinin babası arasındaki kavgayı ayırmak isterken başından vuruldu
10:05 Son dakika: Temmuzda cari işlemler açığı 683 milyon dolar oldu
10:00 Son dakika: Dolar, haftaya yatay seyirde başladı, 8,46'dan işlem görüyor
09:40 Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti
09:33 Haftalar sonra ilk kez görüntülendi! Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını locadan ailesiyle izledi
09:23 Aşı karşıtlarının iddia ettiği "Sürüntü testleri ve maskelerde asbest gibi zararlı maddeler var" sözleri laboratuvar deneyleriyle çürütüldü
09:18 Saç ekimi yaptırmak için ameliyatta girdi, hayatını kaybetti! İbrahim'in öğretmeni anlattı: Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum
Dünyayı korkutan görüntü! Kuzey Kore, yeni tip uzun menzilli füze denemesi yaptı Dünyayı korkutan görüntü! Kuzey Kore, yeni tip uzun menzilli füze denemesi yaptı         
10:35
Ünlü menajer Mick Bridgen, köpeği için kazdığı mezara düşerek yaşamını yitirdi Ünlü menajer Mick Bridgen, köpeği için kazdığı mezara düşerek yaşamını yitirdi         
10:33
Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı         
10:20
Son dakika: Temmuzda cari işlemler açığı 683 milyon dolar oldu Son dakika: Temmuzda cari işlemler açığı 683 milyon dolar oldu         
10:06
Davutoğlu, Davutoğlu, "HDP'ye destek vermeyin" sözlerine çok kızdı! Evlat nöbeti tutan ailelerle tartıştı         
09:58
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler         
09:25
Saç ekimi yaptırmak için ameliyatta girdi, hayatını kaybetti! İbrahim'in öğretmeni anlattı: Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum Saç ekimi yaptırmak için ameliyatta girdi, hayatını kaybetti! İbrahim'in öğretmeni anlattı: Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum         
09:19
Evin mutfağına giren yılan paniğe neden oldu Evin mutfağına giren yılan paniğe neden oldu         
21:51
Demet Özdemir, ablasını en mutlu gününde yalnız bıraktı Demet Özdemir, ablasını en mutlu gününde yalnız bıraktı         
18:50
Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı         
16:47
Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi         
16:40
Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü         
15:55
11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu 11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu         
15:34
11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı         
15:12
Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı         
14:50
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 10:39:56. #1.11#
SON DAKİKA: Yürekleri ısıtan görüntü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement