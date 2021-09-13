Yürekleri ısıtan görüntü - Son Dakika

Tunceli'de çuvalın içine bırakılarak ağzı kapatıldıktan sonra suya atılan 6 yavru köpek, Hayvan Durum İzleme ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tunceli'de 112 acil çağrı merkezine bir çuvalın içine 6 yavru köpeğin bırakıldığını ve ağzının bağlanarak suya atıldığı ihbarı geldi. Durumu Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yavru köpekleri bularak bulundukları çuvaldan çıkardı. Çuvala bağlanıp suya atılan köpekleri polis merkezine götüren ekipler hayvanlara mama ve su verdi, ardından köpekler polis karakol merkezinde hazır halde bekleyen veteriner hekim tarafından kontrol edildi.

Yavru köpekleri suya atan şahıs veya şahısların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılırken, yavru köpekler ilgili birimlere teslim edildi. - TUNCELİ