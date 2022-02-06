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Yürekleri sızlatan hırsızlık anı kamerada... Dükkan sahibi tekerlekli sandalyesiyle hırsızları kovalamaya çalıştı - Son Dakika

Yürekleri sızlatan hırsızlık anı kamerada... Dükkan sahibi tekerlekli sandalyesiyle hırsızları kovalamaya çalıştı

06.02.2022 11:41

Yürekleri sızlatan hırsızlık anı kamerada.

Yürekleri sızlatan hırsızlık anı kamerada... Dükkan sahibi tekerlekli sandalyesiyle hırsızları kovalamaya çalıştı

Dükkan sahibinin engelinden faydalanan yabancı uyruklu iki hırsız şarap ve votka çaldı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda engelli bir vatandaş tarafından işletilen tekel bayiine giren yabancı uyruklu iki şahıs, şarap ve votka çaldı. Dükkan sahibi kaçan hırsızları tekerlekli sandalyesi ile kovalamaya çalışırken yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yürekleri sızlatan olay, dün saat 19.00 sıralarında Sümer Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre tekel bayisine yabancı uyruklu iki şüpheli geldi. Dükkan sahibinin engelli olduğu gören vicdansız iki şüpheli, kendi aralarında konuşarak bir plan yaptı. Daha sonra kasadaki işlerini halleden şüpheliler şarap ve votka çalarak hızla uzaklaştı. Hırsızlık olayını fark eden engelli dükkan sahibi ise tekerlekli sandalyesi ile hırsızların arkalarından gitmeye çalıştı.

'Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı'

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheliler bir süre dükkanda alışveriş yapıyormuş gibi ürünlere göz gezdirdiler. Görüntülerde kendi aralarında konuşan şüphelilerin daha sonra votka ve şarap çalarak hızla uzaklaşmaya başladı. Dükkan sahibinin engelinden faydalanarak çaldıkları ürünlerle kaçan hırsızları tekerlekli sandalyedeki iş yeri sahibi kovalamaya çalıştı. Tekerlekli sandalyesi ile hırsızların peşinden giden iş yeri sahibi, bir süre sonra güç bela dükkanına geri döndü.

Yürekleri sızlatan hırsızlık anı kamerada... Dükkan sahibi tekerlekli sandalyesiyle hırsızları kovalamaya çalıştı
Yürekleri sızlatan hırsızlık anı kamerada... Dükkan sahibi tekerlekli sandalyesiyle hırsızları kovalamaya çalıştı
Yürekleri sızlatan hırsızlık anı kamerada... Dükkan sahibi tekerlekli sandalyesiyle hırsızları kovalamaya çalıştı
Yürekleri sızlatan hırsızlık anı kamerada... Dükkan sahibi tekerlekli sandalyesiyle hırsızları kovalamaya çalıştı
Yürekleri sızlatan hırsızlık anı kamerada... Dükkan sahibi tekerlekli sandalyesiyle hırsızları kovalamaya çalıştı
Yürekleri sızlatan hırsızlık anı kamerada... Dükkan sahibi tekerlekli sandalyesiyle hırsızları kovalamaya çalıştı

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Sümer Mahallesi, Zeytinburnu, Hırsızlık, Engelli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yürekleri sızlatan hırsızlık anı kamerada... Dükkan sahibi tekerlekli sandalyesiyle hırsızları kovalamaya çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yürekleri sızlatan hırsızlık anı kamerada... Dükkan sahibi tekerlekli sandalyesiyle hırsızları kovalamaya çalıştı - Son Dakika
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