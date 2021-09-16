Yurt başvuru sonuçları açıklandı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kasapoğlu açıklamasında, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başvuru yapan öğrenciler sonuçları, http://turkiye.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

BAKANLIK YURTLARI ÖĞRENCİLERİ BEKLİYOR

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında son hazırlıklar tamamladı. Covid 19 önlemleri kapsamında dezenfekte edilerek temizlenen yurtlara, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan levhalar ve görseller de konuldu. Dezenfektanların da yerleştirildiği bakanlık yurtlarında, öğrencilere maske temini konusunda da Belli noktalara dezenfektan yerleştirilen yurtlarda, öğrencilere maske de bakanlık tarafından temin edilecek.

YURTLAR 6 KATEGORİYE AYRILIYOR

Bakanlık yurtları fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor ve yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. Kategorilerine göre öğrenciler bu yıl, 275 TL ile 450 TL arasında ücret ödeyecekler. KKTC'de bulunan bakanlık yurtlarının ücreti ise 600 TL olarak belirlendi.

Yurtlara yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise, yurdun kategorisine göre 376 TL ile 615 TL arasında değişiyor. KKTC'deki yurtlara yerleşen yeni öğrenciler ise 820 TL güvence bedeli ödeyecekler. Yurt yemekhanelerinden yararlanan öğrencilere beslenme yardımı da yapılıyor. Öğrencilere günlük sabah kahvaltısı için 6, akşam yemeği için de 13 TL olmak üzere toplam 19 TL beslenme yardımı yapılıyor.

(Mevlüt İşli/İHA)