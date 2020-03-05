Yurt binasına ışıklarla

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, odalarında yaktıkları ışıklarla "TSK" yazısını oluşturarak, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.



ZBEÜ öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde devam eden "Bahar Kalkanı" Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıkları aynı anda yakarak "TSK" yazısı oluşturdu.



Öğrenciler daha sonra yurt bahçesinde Türk bayrağı açarak şehit olan Mehmetçiklerin isimlerini tek tek okuyup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Öğrenciler daha sonra yurtlarına döndü. - ZONGULDAK