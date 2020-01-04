Yurt binasındaki baca yangını korkuttu - Son Dakika
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Yurt binasındaki baca yangını korkuttu

6 saat önce

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdunun bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yurt binasındaki baca yangını korkuttu, System.String[]

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdunun bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle yurt binası boşaltılırken, öğrenciler tedirgin oldu.

Denizli Caddesi'ndeki KYK öğrenci yurdunda, erkek öğrencilerin bulunduğu B Blok'un bacasında, dün gece yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören öğrenciler yangını, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi. Yangın nedeniyle yurt binası boşaltıldı. Tedbir amacıyla elektrikler kesildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Korkulu anlar yaşayan öğrenciler, yangının sönmesinin ardından rahat nefes alarak binaya geri döndü. Yangının çıkış nedeniyle araştırılıyor.


Denizli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:38 Kaynak: DHA
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