YURT BÜLTENİ - 10

KONYA'DA DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Konya'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi, sosyal medyada DEAŞ ve terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi'nin propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Emre E. ve Selçuk Y.'nin, sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ ve örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi'yi övücü paylaşımlarda bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine terör örgütü propagandası yapan 2 kişi, bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emre E. ve Selçuk Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------

-Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA-DHA

===================================

ÇORUM'DA BÜFEYE GİREN HIRSIZ KAMERADA

Çorum'da bir büfeye giren kimliği belirsiz hırsız 13 bin liralık sigara ve 700 lira bozuk para çaldı. Acemi hırsız elindeki keserle iş yerinin camını uzun süre kıramaması ve sigaraları çalarken seçici davranması, güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay, Karakeçili Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz hırsız, önce elindeki keserle Mevlut K.'ye ait marketin giriş kapısının camını kırıp içeriye girmek istedi. Korkudan keseri kapı camına vurmakta zorlanan acemi hırsız, çevrede kimsenin olmadığından emin olunca camı kırıp sürünerek içeriye girdi. Kasaya yönelen hırsız, bulduğu 700 lira civarındaki parayı sayıp cebine koydu.

Ardından depo olarak kullanılan alana girip karton sigaraları aldı. Sonra da bir koli getirip raflardaki sigaralara bakarak pahalı sigaraları seçti. Tam 13 bin lira değerindeki çeşitli marka sigaraları siyah bir poşete dolduran hırsız kayıplara karıştı.

İş yeri sahibi Mevlut K., sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayı ile karşılaşıp polise haber verdi. Polisler, hırsızı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Mevlut K., hırsızın yakalanması için polisten yardım isterken yaptığı açıklamada, "Tabii ki zarar büyük. Ancak bu hırsız, seçici hırsız. Onca sigarayı çalıp gidiyor. Bir an evvel yakalanmalı" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Hırsızın keserle camı uzun süre kıramaması

-Kırdığı camdan sürünerek içeriye girmesi

-Kasadaki paraları sayıp cebine koyması

-Sigaraları seçerek kutuya doldurması

-Poşetleyip götürmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

===============================

UYUŞTURUCU SATICILARINDAN ŞİFRELİ KONUŞMA: ANNEM ÇOK GÜZEL KURABİYE YAPTI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin, polisin teknik takibinden kurtulmak için müşterilerine telefonda, 'Şekerleriniz hazır', 'Annem çok güzel kurabiye yaptı', 'Çayım demli oldu, bize gel beraber içelim' şeklinde şifreli mesajlar verdikleri ortaya çıktı.

Muğla İl Emniyet Müdürülüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik ortak çalışma yaptı. Yapılan takipler sonunda uyuşturucu satıcısı oldukları belirlenen 2 şüphelinin otomobili, dün saat 20.00 sıralarında, Fethiye ilçesi girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu madde bulunamadı. Şüphelilerin evinde ise 4 parça halinde 25 gram skunk, içlerine uyuşturucu karıştırılmış 3 çubuklu şeker, 6 kurabiye, 19 poşet çay ve 1 esrarlı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A. ve İ.A., bugün adliyeye sevk edilecek.

Şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için uyuşturucu madde alacak kişiler ile telefonda, 'Şekerleriniz hazır', 'Annem çok güzel kurabiye yaptı', 'Çayım demli oldu, bize gel beraber içelim' şeklinde şifreli konuştuğu ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

------------

Polis ekiplerinin ele geçirdiği poşet çay, şeker ve kurabiyeler ile uyuşturucu maddeden görüntü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN- Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

==========================

MENEMEN'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

İzmir'in Menemen ilçesinde, park halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yan taraftaki apartmanın duvarı da isle kaplandı.

Esatpaşa Mahallesi, Yavuz Sokak'ta park halindeki 35 GD 1641 plakalı otomobilin motor kısmından, bugün saat 02.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Alevleri farkeden çevre binalarda yaşayanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede otomobilin ön kısmını tamamen kapladı. Sokağa gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Alevler nedeniyle otomobilin park halinde olduğu binanın duvarı da yoğun duman nedeniyle zarar gördü.

Polis, elektrik aksamındaki bir sorun nedeniyle yandığı tahmin edilen otomobildeki yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------

-Yanan otomobilin görüntüsü

-İtfaiye ekiplerini södürme çalışmasındran görüntü

-Meraklı kalabalığın görüntüsü

Haber-Kamera: Gökay ÖZALP/ MENEMEN (İzmir),

=================================

GÖNÜLLÜ TİYATROCULAR OYNADI, 352 ÇOCUĞUN YÜZÜ GÜLDÜ

Zonguldak'ta aralarında doktor, öğretmen, okul müdürü, hemşire ve memurların bulunduğu gönüllü tiyatrocuların oynadığı tiyatro oyunundan elde edilen gelir, muhtarların 'Bütün Çocuklar Gülsün' projesiyle 352 çocuğun okul kıyafetleri, ayakkabıları ve kırtasiye malzemeleri karşılandı.

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk ve Dilaver Mahallesi Muhtarı Bülent Bektaş, mahalle ve köylerde maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına yardım için 'Bütün Çocuklar Gülsün. Bir Tiyatro Biletiyle Geleceğe Umut Ol' adında proje başlattı. Proje kapsamında aralarında doktor, öğretmen, okul müdürü, hemşire ve memurların bulunduğu gönüllü tiyatroculardan oluşan 'Ters Köşe Tiyatro Topluluğu' tarafından 'Safinaz'ın İzdivacı' adlı tiyatro oyunu için biletler 10 TL'den satılırken, bağışlar da alındı. Elde edilen gelirle 352 çocuğun okul kıyafetleri, ayakkabıları ve kırtasiye malzemeleri karşılandı. Genel Maden İşçileri Sendikası Şemsi Denizer Salonu'nda düzenlenen oyuna, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Gülsüm Uğur, kurum müdürleri, projeye destek veren vatandaşlar ve muhtarlar katıldı. Yaklaşık 1 saat süren tiyatro oyunu izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Oyun sonunda oyuncular ve muhtarlar, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

'ÇOCUKLARI GÜLDÜRDÜĞÜMÜZ İÇİN MUTLUYUZ'

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, amaçlarını ailelerin ve çocukların yüzlerini güldürmek ve eğitimlerine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Bunu başardıkları için mutlu olduklarını ifade eden Arslantürk, şöyle dedi:

"Projemiz çocukların eğitimiyle alakalıydı. 352 çift ayakkabı dağıttık. Kırtasiye malzemesi ve okul kıyafetlerini tamamladık çocuklarımız. Dar gelirli ailelerimizin bu ihtiyaçlarını karşılamaktı amacımız. Tiyatromuzda hiçbir ücret almadan gönüllü olarak oyunlarını sergileyerek bu projeye destek oldular. Biz çok mutlu olduk. Bu yardımlar yetmedi. İnşallah gelecek yıl biraz daha iyi organize olup bu sayıdan daha çok çocuğumuzun geleceklerine katkıda bulunmak istiyoruz. Çocukları güldürdüğümüz için mutluyuz."

Ters Köşe Tiyatro Topluluğu kurucusu Yahya Kasımfırtına da çocuklar için sahne almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Birçok sosyal sorumluluk projesinde ücretsiz sahne aldıklarını anlatan Kasımfırtına, "Çocuklar için çok anlamlı bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Oyunumuzda çok güzeldi. Doktor, hemşire ve öğretmen arkadaşlarımız var. Ali Sunal'ın programı tarzında bir oyun sergilemek istedik. Onu örnek aldık. Daha güzel projelerde yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da bu tür projelerin artması gerektiğine dikkat çekerek, "Muhtarlara teşekkür ediyoruz. Yavrularımızın okul kıyafetleri olsun ayakkabıları olsun, kırtasiye yardımı olsun birçok ihtiyaçlarını karşıladılar. Kapı kapı gezip çocuklar için mücadele ettiler. Emeği geçen tiyatrocu arkadaşlara ve muhtarlarımızın emeğine yüreğine sağlık. Bu çocuklar bizim yavrularımız. Olanlar olmayanlarla bu şekilde paylaşacak. Gece geç saatlere kadar çalıştılar. Bu tür projelerin artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-İzleyicilerden detay

-Muhtar Ferit Arslantürk'ün açılış konuşması

-Tiyatrodan detay

-Ferit Arslantürk ile röp.

-Tiyatrocu Yahya Kasımfırtına ile röp.

-Zonguldak belediye başkanı Ömer Selim Alan ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

=============================

VİZÖRÜN ARKASINDA GEÇEN 71 YIL



İstanbul'da, yaşayan en eski analog fotoğraf makinesi tamircisi olan Mustafa Kemal Demirtaş, 91 yaşına rağmen evinde kurduğu atölyede mesleğini sürdürüyor. Vizörün arkasında tam 71 yılını geçiren Demirtaş, günlerinin belirli bir bölümünü, fotoğraf makineleri arasında geçiriyor.

1948 yılında amatör olarak başladığı fotoğrafçılığı meslek edinen Demirtaş, 1972'de fotoğraf makinesi tamir etmeye başladı. 'Hayattaki en büyük tutkum' dediği fotoğraf makinesinden uzak kalamayan Demirtaş, geçen sürede analog makinenin yaşayan efsane ustası haline geldi. Tamirciliğe gazetecilerin bozulan makinelerini tamir ederek başlayan Demirtaş'a zamanla yurt dışından bile müşteri gelmeye başladı.

Sirkeci'deki bir iş hanında bulunan iş yerini, yaşlılığı ve hastalığı nedeniyle kapatmak zorunda kalan Mustafa Kemal Demirtaş, fotoğraf makinelerinden kopamayınca evdeki odalardan birini boşaltıp atölyeye çevirdi. Günün bir bölümünü fotoğraf makineleri ile geçiren Demirtaş, "Fotoğrafçılığa amatör olarak lisedeyken başladım. Bizim karşımızda bir fotoğrafçı vardı. 1948 yılında orada başlayıp fotoğrafçılığı öğrendim. Bir süre fotoğrafçılık yaptıktan sonra bırakıp fotoğraf makinesi tamir etmeye başladım. Bab-ı Ali'de dükkan açtım. Orada, gazeteci çocukların bozulan makineleri gelmeye başladı. Biz orada olduk bir numara. 1972 yılında, orada fotoğrafçılığı bırakıp Kemal usta olarak çıktık piyasaya. Bir süre sonra öyle oldu ki; kendisine iş yaptığım insanlar Amerika'dan adam gönderirdi makine tamir etmem için. O kadar benimsenmiştik" dedi.

YAŞAYAN EN ESKİ USTA BENİM

Yetiştirdiği çok sayıda usta olduğunu, fakat hepsinin dijitale döndüğünü belirten Demirtaş, "Analog makineleri tamir ediyorduk, ama parçalarını bulmak da zordu. Çok parçasını biz yapıyorduk. Kırık, bozuk parçaları tornaya veriyorduk. Şu an benden eski analog fotoğraf tamircisi yok, ama bakalım benden sonra kalacak olan var mı? Yok. Yetiştirdiğim 15 kişi var, ama hepsi dijitale geçti. Şu an hayatta kalan en eski fotoğrafçı ve fotoğraf tamircisi benim. Şimdikiler benden 20- 30 yaş daha genç. Analog tamiri için beni arayanlar, artık orada kimseyi bulamıyor. Sorarlarsa direkt beni gösteriyorlar. Analog makine tamiri zordur. Basit bir makinenin üzerinde bile bir sürü malzeme var. Tamir edecek olsanız bile parçasını bulmak mesele" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Fotoğraf makinesi tamircisinin çalışken genel ve detay görüntüsü

-Makinelerden detay görüntü

-Mustafa Kemal Demirtaş ile röportaj

-Atölyeden genel ve detay görüntü

HABER-KAMERA: İbrahim MAŞE/İSTANBUL,

===========================