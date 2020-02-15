Yurt dışı alışveriş sitelerinden ithal edilen ürünleri vergisiz satmak kaçakçılık sayıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yurt dışı alışveriş sitelerinden ithal edilen ürünleri vergisiz satmak kaçakçılık sayıldı - Son Dakika Dünya

Yurt dışı alışveriş sitelerinden ithal edilen ürünleri vergisiz satmak kaçakçılık sayıldı

6 saat önce

Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık beraat etti. Yerel mahkeme hükmünün gümrük idaresince temyiz edilmesi üzerine dosyanın geldiği Yargıtay 7. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.

Yurt dışı alışveriş sitelerinden ithal edilen ürünleri vergisiz satmak kaçakçılık sayıldı, System.String[]

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, yurt dışındaki "e-bay" isimli sanal mağazadan ithal ettiği eşyaları, vergi ödemeksizin yurt içindeki bir site üzerinden satışa sunan sanığın "kaçakçılık" suçunu işlediğine hükmetti.


İnternet üzerindeki büyük alışveriş sitelerinden sayılan Amerikan şirketi "e-bay" isimli sanal mağazadan çoğunluğu dijital kamera olan 485 elektronik eşyayı ithal eden bir kişi, her bir eşya bedelinin 150 euroluk posta gümrük muafiyet sınırını geçmediğinden gümrük vergisi ödemedi, getirttiği eşyaları ise yurt içindeki bir internet sitesi üzerinden satışa sundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Ceza Dairesi, Yargıtay, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güldür Güldür Show'un Berlin turnesinde yaşanan saldırı sonrası Alman polisinden ilk açıklama
Pakistan Başbakanı'ndan Erdoğan'ı mest eden sözler: Ülkemizde seçime girse kazanır Son dakika: Fransa'daki bir Çinli turist, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Koronavirüs salgınını önleyemeyen Çin, başkent Pekin'e dışarıdan gelenleri karantina altına alacak

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 18:11:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt dışı alışveriş sitelerinden ithal edilen ürünleri vergisiz satmak kaçakçılık sayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]