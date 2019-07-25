Yurt dışı borçlanması için son tarih 31 Temmuz
2 saat önce
SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, Türkiye'de 1 Ağustos itibariyle uygulamaya girecek ve yurt dışı borçlanma sistemini kökten değiştirecek olan yasa hakkında, "Bu ay sonuna kadar başvuranlar, eski sisteme göre emekli olabilecekler" dedi.
SGK Bursa
İl Müdürü Erhan Karaca
, Türkiye
'de 1 Ağustos itibariyle uygulamaya girecek ve yurt dışı borçlanma sistemini kökten değiştirecek olan yasa hakkında, "Bu ay sonuna kadar başvuranlar, eski sisteme göre emekli olabilecekler" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:22
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