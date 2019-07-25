Son Dakika Haberleri: Yurt dışı borçlanması için son tarih 31 Temmuz
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Yurt dışı borçlanması için son tarih 31 Temmuz

2 saat önce

SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, Türkiye'de 1 Ağustos itibariyle uygulamaya girecek ve yurt dışı borçlanma sistemini kökten değiştirecek olan yasa hakkında, "Bu ay sonuna kadar başvuranlar, eski sisteme göre emekli olabilecekler" dedi.

Yurt dışı borçlanması için son tarih 31 Temmuz, System.String[]
SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, Türkiye'de 1 Ağustos itibariyle uygulamaya girecek ve yurt dışı borçlanma sistemini kökten değiştirecek olan yasa hakkında, "Bu ay sonuna kadar başvuranlar, eski sisteme göre emekli olabilecekler" dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu, Erhan Karaca, Türkiye, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:22 
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