Yurt dışı çıkış harcı 150 TL olarak belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Yurt dışı çıkış harcı 150 TL olarak belirlendi

18.03.2022 02:49
Yurt dışı çıkış harcı 150 TL olarak belirlendi

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, yurt dışı çıkış harcı 50 TL'den 150 TL'ye yükseltildi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, yurt dışı çıkış harcı 50 TL'den 150 TL'ye yükseltildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Yurt Dışına Çıkış Harç Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar' ile yurt dışına çıkış için alınan harç tutarı 50 TL'den 150 TL'ye yükseltildi. Yürürlüğe giren kararın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.


YORUMLAR
500
Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' tebriği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' tebriği

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türk Lirası, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yurt dışı çıkış harcı 150 TL olarak belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
01:07 Herkes bir anda ona odaklandı! Taraftar kendini kale direğine kelepçeledi
01:05 Esra Dermancıoğlu paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu
00:46 Barcelona Teknik Direktörü, Kerem Aktürkoğlu için ayrı parantez açtı: Özel önlem aldık
00:44 Atandı, 26 ay sonra göreve başladı, aynı gün görevden alındı
00:42 Putin'in isteği ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen lider: Ukrayna'nın doğusunun Rusya'ya katılmasını istiyor
00:39 Barcelona maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent açıklama yaptı: Bu kuralı anlamıyorum
00:06 Akrabalar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 40 kişilik grup güçlükle ayrıldı
23:57 Barcelonalı futbolcudan maç sonu sarı-kırmızılı taraftara övgü dolu sözler: Daha önce böylesini görmedim
23:55 Polislere 'bölge sistemi' getirildi! Kılıçdaroğlu kararı eleştirdi: Garabettir
23:50 Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidebilecek! Avrupa Ligi'nde ise yokuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 02:55:19. #1.11#
SON DAKİKA: Yurt dışı çıkış harcı 150 TL olarak belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement