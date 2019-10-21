Son Dakika Haberleri: Yurt dışı çıkış harcı elektronik ve mobil uygulamalar yoluyla ödenecek
Son Dakika Teknoloji Yurt dışı çıkış harcı elektronik ve mobil uygulamalar yoluyla ödenecek

Yurt dışı çıkış harcı elektronik ve mobil uygulamalar yoluyla ödenecek

50 dakika önce

Vergi ödemelerine 'dijital' düzenleme Vergi uygulamalarının dijital ortamda yapılmasını sağlayan düzenlemede kapsam genişledi.

Yurt dışı çıkış harcı elektronik ve mobil uygulamalar yoluyla ödenecek, System.String[]

Vergi ödemelerine 'dijital' düzenleme

Vergi uygulamalarının dijital ortamda yapılmasını sağlayan düzenlemede kapsam genişledi. Yurt dışı çıkış harcı artık elektronik ve mobil uygulamalar yoluyla ödenecek. 5 milyon TL cirolu işletmeler vergiye dair defter ve belgelerini elektronik ortamda tutacak.

Yurt dışı çıkış harç pulları, havalimanlarında bu amaçla bulundurulan makinelerin yanı sıra akıllı telefonlardan da elde edilebilecek.


Buna göre yurt dışı harç pulu; Android ve iOS uyumlu bir mobil uygulama kullanılarak kredi kartıyla ödenebilecek. Uygulama sayesinde bilgiler doğrudan pasaporta işlenecek, mobil işlem yapanların yurt dışına çıkarken pul ya da dekont ibraz etmeleri gerekmeyecek. Bu sayede hızlı geçiş yolcuları için önemli kolaylık sağlanmış olacak.


Harç pulu bedelini gider olarak yazmak isteyenler elektronik ortamda dekont oluşturabilecek. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki makinelerde kısa yazılışı "NFC" olan yakın alan iletişimi ödeme sistemini destekleyen cep telefonları da kullanılabiliyor.


Böylece birden fazla noktadan hızlı bir şekilde hizmet sunularak gümrüklerdeki bekleme sürelerinin kısaltılması ve yurt dışına çıkışın kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:09 Kaynak: Teknotalk.com
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