Son Dakika Haberleri: Yurt dışı çıkış harcı ödeme kolaylığı Maximum Mobil ve İşCep'te
Son Dakika Güncel Yurt dışı çıkış harcı ödeme kolaylığı Maximum Mobil ve İşCep'te - Son Dakika

Yurt dışı çıkış harcı ödeme kolaylığı Maximum Mobil ve İşCep'te

6 saat önce

Türkiye İş Bankası, İşCep ve Maximum Mobil kullanıcılarına yurt dışı çıkış harcı ödeme imkanı sunuyor.

Yurt dışı çıkış harcı ödeme kolaylığı Maximum Mobil ve İşCep'te, System.String[]

Türkiye İş Bankası, İşCep ve Maximum Mobil kullanıcılarına yurt dışı çıkış harcı ödeme imkanı sunuyor.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, banka İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarına yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Sunulan güncel versiyonlar ile hem İşCep'in hem de Maximum Mobil'in mevcut işlem seti içerisine "Yurt Dışı Çıkış Harcı" ödeme imkanı da eklendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile tamamlanan entegrasyon kapsamında Maximum Mobil kullanıcıları uygulamadaki "Ödemeler" menüsü altında yer alan "Yurt Dışı Çıkış Harcı Ödemesi" alanından tüm bankalara ait kredi kartları ile harç ödemelerini yapabilecek.

İşCep kullanıcıları da vadesiz TL hesaplarından "Ödemeler" menüsünden "Vergi – Harç" adımını takip ederek harç ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Kullanıcılar, böylece şubeye gitmeden, havalimanında sıra beklemeden, 7 gün 24 saat harç ödemelerini kolayca yapabilecek.

Maximum Mobil ve İşCep üzerinden yapılan yurt dışı çıkış harcı ödemelerinde harç tahsilat bilgisi, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile online olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne aktarılacağından kullanıcıların kontrol noktalarında ayrıca pul ya da dekont göstermelerine gerek kalmayacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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