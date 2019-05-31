Son Dakika Haberleri: Yurt dışı e-ticaret alışverişlerinde yeni dönem
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Yurt dışı e-ticaret alışverişlerinde yeni dönem

1 saat önce

Elektronik ticaret kapsamında kargoyla gönderilen ve bedeli 22 euroyu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyetini sonlandıran düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yurt dışı e-ticaret alışverişlerinde yeni dönem, System.String[]
Elektronik ticaret kapsamında kargoyla gönderilen ve bedeli 22 euroyu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyetini sonlandıran düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:43 
Ekonomi
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