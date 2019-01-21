Yurt Dışı Eğitiminde En Çok Kanada Tercih Ediliyor

Dünyada eğitim standardı ile ilgili yapılan çeşitli araştırmaların hepsinde dünyanın en iyi eğitim veren ülkeleri arasında yer alan Kanada, öğrenciler tarafından yurt dışında eğitim için en çok tercih edilen ülkelerden biri olmaya devam ediyor. Dünyanın en önemli eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan ve mezuniyet sonrası iş imkanları yaratma konusunda önem veren Kanada, 2019'da öğrencilerin gitmek istediği ülkelerin başında gelmeye devam edecek.

Hem yerel hem de uluslararası önemli dil okullarına ev sahipliği yapan Kanada, eğitim kalitesi yüksek okulları ile dikkat çekiyor. Kanada'da lise eğitiminde ise devlet ve özel okullar bulunuyor. Öğrencinin kendi ilgi alanına uygun tercihler yapmasına olanak sağlayacak okullar ders seçimleri yapma olanağı sunuyor. Dünyaca geçerli Kanada lise diploması ile öğrenciler diğer kabul şartlarını da sağladığında dilediği kolej veya üniversiteyi tercih edebiliyor. Dünyanın en önemli üniversitelerinin yer aldığı Kanadan kolej sistemi ile de dikkat çekiyor. Öğrencinin belli bir alanda uzmanlaşıp pratik kazanmasını sağlayıp kısa sürede iş gücüne katılmasını sağlayan kolejler, belli iş alanlarına ve özel ihtiyaçlara hitap edecek sayısız program sunuyor. Co-op diye tabir edilen kolej ve iş dünyası işbirliğine dayalı okul eğitimi ile paralel giden staj programı şeklinde eğitim veriliyor. Bu eğitimde eğitmenler sektörden geliyor ve iş hayatında kullanılabilecek pratik eğitimler ağırlıklı dersler veriliyor. Öğrenciler bir yandan okurken staj da yapmaları dolayısı ile iş hayatına uyum süreci kısalıyor ve çoğu öğrenci okulu bitirdikten sonra staj yaptığı yerde işe başlıyor.

Eğitim danışmanlığının çok hassas bir konu olduğu bilinciyle hareket eden yurt dışı eğitim danışmanlık firması DinamoEdu'nun kurucusu Fatih Kuran: Toronto ve İstanbul ofislerimizde temsilciliğini yaptığımız okullar ile öğrenciler arasında köprü kurarak öğrencinin isteğine göre en doğru okulu bulmaya çalışıyoruz. DinamoEdu olarak şirketimizin de bulunduğu Kanada odaklı eğitim kurumları ile ilişki geliştirmeye ve temsilcilik almaya özel bir önem vererek odaklandık. Kanada bugün yaşam seviyesi, öğrencilere mezun olduktan sonra sunduğu fırsatlar ile bugün dünyada yurt dışı eğitiminde öğrencilerin gözdesi halinde. Dünyada eğitim standardı ile ilgili yapılan çeşitli araştırmaların hepsinde dünyanın en iyi eğitim veren ülkeleri arasında yer alan Kanada, öğrenciler tarafından yurt dışında eğitim için en çok tercih edilen ülkelerden biri olmaya devam edecektir." dedi.