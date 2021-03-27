Yurt dışı hayali yüzünden, başına gelmeyen kalmadı - Son Dakika

Yurt dışı hayali yüzünden, başına gelmeyen kalmadı

27.03.2021 11:45
Yurt dışı hayali yüzünden, başına gelmeyen kalmadı, System.String[]

Sivas'ta yaşayan Alparslan Ataş, yurt dışı hayaliyle 5 bin euro parasını kaptırdığı dolandırıcı tarafından açılan hakaret davası sonucu 4 bin 800 lira para cezasına çarptırıldı.

Sivas'ta yaşayan Alparslan Ataş, yurt dışı hayaliyle 5 bin euro parasını kaptırdığı dolandırıcı tarafından açılan hakaret davası sonucu 4 bin 800 lira para cezasına çarptırıldı.

İddialara göre Sivas kent merkezinde yaşayan Alparslan Ataş, yurt dışı hayaliyle 5 bin Euro vererek sahte Bulgaristan kimliği satın aldı. Dolandırıcıların tuzağına düşen Ataş, adına çıkarılan sahte Bulgaristan kimliğiyle Hırvatistan sınırında polis ekiplerine yakalandı. Sahte kimlikle Türkiye'den Hırvatistan'a kadar gitmeyi başaran Ataş ve arkadaşı 72 gün Hırvatistan'da hapse mahkum edildi. Cezasını tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüp kendisini dolandıran şahısla sözlü tartışmaya giren Ataş'a dolandırıcı tarafından hakaret davası açıldı. Davayı kazanan dolandırıcı yaptıkları yetmezmiş gibi üstüne üstlük mağdur ettiği adama açtığı dava sonucunda 4 bin 800 TL para cezasına maruz kaldı.

Sahte kimlikle Hırvatistan sınırına kadar gitmeyi başardı

Dolandırıcıların kurbanı olan Alparslan Ataş, 5 bin euro karşılığında satın aldığı sahte kimlikle Hırvatistan'a kadar gitmeyi başardığını ve burada polis ekiplerine yakalandığını söyledi. Ataş, "Sivas'ta yaşayan şahısla bir arkadaş aracılığıyla tanıştık. Bizi yurt dışına götüreceğini söyledi, bunun karşılığında bizden 5 bin euro talep etti bizde anlaştık. Size orijinal Bulgar kimliği çıkartacağım hiçbir sıkıntı olmayacak sizi buradan Sırbistan'a indireceğim oradan benim Bulgaristan'dan bir arkadaşım gelip sizi alacak dedi. Bizde bunları konuşurken orada nasıl olacağını sorduk çünkü biz Bulgar değiliz yabancı dil bilmiyoruz dedik. Oda size bir sıkıntı çıkmayacak zaten yanınızda Bulgar arkadaş olacak arabada Bulgar arabası hiçbir sorun olmayacak dedi. Bizi buradan Sırbistan'a indirdiler orada 4 gün otelde kaldık daha sonra Bulgar arkadaş geldi. Ona da bir miktar para ödedik. Bizi arabaya alıp Hırvatistan sınırına götürdü. Sizin kimliklerde belki biraz sıkıntı olabilir siz şu ormandan dolanıp gelin ben sizi ilerde bekleyeceğim dedi. Bizde tamam dedikten sonra ormana gece saat 12 de girdik yaklaşık 3-4 civarı gibide onun söylemiş olduğu yere ulaştık. Orada da tır parkı varmış ulaştığımız yerde bu arkadaş yoktu. Bizim üstümüz, başımız, ayakkabılarımız çamur yaş içinde kaldı. Tır parkının arka tarafı da polis karakoluymuş bizi cevirdiler. Üstümüze başımıza baktılar, kimliklerimizi istediler. Bizde Bulgar kimliklerimizi gösterdik. Kimlikleri incelemeye aldılar, bizi karakola götürüp oradan sınıra götürdüler. Polisle birlikte kimliklerin sahte olduğunu öğrendik. Bizi adliyede mahkemeye çıkarttılar. Hırvatistan da ben 77 gün cezaevinde yattım. Çıkarken de bin 500 euroya yakın para ödedim yoksa serbest bırakmıyorlardı. Başımıza böyle bir olay geldi biz yandık başkaları yanmasın istiyorum. Toplamda 5-6 bin euroya yakın bir kaybımız oldu. Tabi bundan hariç cezaevinde harcadığımız paralar oldu kantinlerden alışveriş yaptık. Çok sıkıntılar yaşadık" dedi.

"Mağdur olan biziz, dolandırılan biziz, cezayı yiyende yine biziz"

Ataş, kendisini dolandıran şahıs tarafından açılan hakaret davasında 4 bin 800 TL para cezasına çarptırıldığını belirterek "Ben çalışmıyorum Türkiye'nin durumu da belli benim biladerlerim yurt dışında ben onların yanına gidecektim bana istek geldi fakat koronadan dolayı Hollanda'da vizeye girdim ret cevabı geldi. Ret geldikten sonrada tesadüfen bu şahısla tanıştık ben götürüyorum dedi. Ben ülkeye döndükten sonra evine gittim tesadüfen oda balkondaydı gel aşağıya konuşalım dedim hiçbir şekilde konuşmadı ve bana hakaret etti. İlk hakareti eden kendisi zaten gidin bildiğiniz yere de şikayet edin dedi. Bana küfür etti bende ona karşılık verdim. Sonra bana dava açtı, bu dava sonucunda da 4 bin 800 TL ceza geldi. Mağdur olan biziz, dolandırılan biziz, cezayı yiyen de yine biziz. Ben burada adalet arıyorum. Adalet neredeyse onlardan yana onlar şu anda elini kolunu sallayarak geziyor. Biz bu konu hakkında gerekli yerlere gerekli makamlara rica ediyorum gerekenin yapılmasını arz ediyorum. Biz yandık başkalarının da yanmasını istemiyorum. Kolay değil bu devirde 5-6 bin euro para biriktirmek veya bu parayı kazanmak. Elimde delil kanıtta var gerekli makamlara verdim şu anda savcılıkta adliyede var. Ceza evinde yattığımıza dair tutanaklar, ödediğimiz cezalar, kimliklerin sahte olduğuna dair bütün evraklarımız var" dedi. - SİVAS

Yurt dışı hayali yüzünden, başına gelmeyen kalmadı
Yurt dışı hayali yüzünden, başına gelmeyen kalmadı
Yurt dışı hayali yüzünden, başına gelmeyen kalmadı
Yurt dışı hayali yüzünden, başına gelmeyen kalmadı

Dolandırıcı, Hakaret, Sivas, Euro, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yurt dışı hayali yüzünden, başına gelmeyen kalmadı - Son Dakika


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