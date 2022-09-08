Teknoloji firmaları ürünlerini her ülkede farklı fiyatlandırmalar ile satışa sunuluyor. Bu değişikliğe o ülkedeki marka bilinirliğinden sosyoekonomik yapıya ve vergilere kadar birçok etken neden oluyor. Ülkemizde ise son yıllarda dolar kurunun ve enflasyonun yüksek olması sebebiyle üreticiler kar marjlarını düşürse bile teknolojik ürünler bir hayli pahalandı. Bu yazımızda yurt dışı iPhone fiyatları ne kadar sorusunu yanıtlıyoruz. İşte dünyanın en ucuz ve pahalı iPhone modelleri…
Dünyanın en pahalı iPhone'u! Yurt dışı iPhone fiyatları ne kadar?
Apple tarafından belirlenen yurt dışı iPhone fiyatları bazı ülkelerde aynı bazılarında ise arasında bir uçurum olacak kadar farklı olabiliyor. Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için dün akşam saatlerinde tanıtılan iPhone 14 serisinin baz modeli olan 128 GB depolamaya sahip versiyonlarını listemize dahil ettik.
Geçtiğimiz yıl iPhone 13 serisi tanıtıldıktan sonra da benzer bir liste oluşturduk. Burada en ucuz iPhone modellerinin ABD ve Japonya'da, en pahalılarının ise Brezilya'da satıldığını gördük. Fakat bu yıl itibariyle listenin sonundaki isim değişti. Artık dünyanın en pahalı iPhone modelleri Türkiye'de satılıyor. İşte tüm liste….
iPhone 14 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu!
En ucuz ve en pahalı iPhone 14 serisi hangi ülkede satılıyor?
Yurt dışı iPhone 14 fiyatı
Yurt dışı iPhone 14 Plus fiyatı Yurt dışı iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max fiyatları için 2. sayfaya geçebilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Yurt dışı iPhone fiyatları! Dünyanın en pahalı iPhone'u nerede? - Son Dakika
ÜlkeleriPhone 14 128 GBABD799 dolarJaponya829 dolarKanada834 dolarÇin861 dolarHong Kong878 dolarTayland899 dolarTayvan903 dolarKore905 dolarSingapur923 dolarBAE925 dolarMalezya932 dolarAvustralya941 dolarİsviçre947 dolarYeni Zelanda964 dolarBirleşik Krallık973 dolarLüksemburg979 dolarAvusturya992 dolarAlmanya992 dolarFilipinler996 dolarHindistan1,000 dolarİspanya1,002 dolarBelçika1,012 dolarFransa1,012 dolarHollanda1,012 dolarİrlanda1,022 dolarİtalya1,022 dolarFinlandiya1,032 dolarPortekiz1,032 dolarMeksika1,048 dolarÇek Cumhuriyeti1,070 dolarNorveç1,093 dolarPolonya1,095 dolarDanimarka1,109 dolarİsveç 1,114 dolarMacaristan1,123 dolarBrezilya1,447 dolarTürkiye1,700 dolar
ÜlkeleriPhone 14 Plus 128 GBABD899 dolarJaponya933 dolarKanada948 dolarKore977 dolarHong Kong980 dolarAvusturya992 dolarÇin1,004 dolarFransa1,012 dolarTayvan1,032 dolarBAE1,034 dolarTayland1,036 dolarMalezya1,043 dolarAvustralya1,062 dolarSingapur1,065 dolarİsviçre1,069 dolarYeni Zelanda1,085 dolarBirleşik Krallık1,088 dolarFilipinler1,119 dolarLüksemburg1,123 dolarHindistan1,126 dolarİspanya1,151 dolarBelçika1,161 dolarFinlandiya1,161 dolarHollanda1,161 dolarİrlanda1,171 dolarİtalya1,171 dolarPortekiz1,181 dolarMeksika1,198 dolarÇek Cumhuriyeti1,211 dolarAlmanya1,241 dolarPolonya1,242 dolarDanimarka1,242 dolarNorveç1,243 dolarMacaristan1,248 dolarİsveç 1,253 dolarBrezilya1,638 dolarTürkiye1,920 dolar
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Yurt dışı iPhone 14 Plus fiyatı
Yurt dışı iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max fiyatları için 2. sayfaya geçebilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Yurt dışı iPhone fiyatları! Dünyanın en pahalı iPhone'u nerede? - Son Dakika