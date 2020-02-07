"Yurt Dışı Pazar Destek Programı" GTO'da anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yurt Dışı Pazar Destek Programı' GTO'da anlatıldı - Son Dakika

"Yurt Dışı Pazar Destek Programı" GTO'da anlatıldı

15 dakika önce

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazarlara açılmasını ve ihracat kapasitelerini geliştirmesini sağlayacak "KOSGEB-Yurtdışı Pazar Destek Programı" Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) anlatıldı.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazarlara açılmasını ve ihracat kapasitelerini geliştirmesini sağlayacak "KOSGEB-Yurtdışı Pazar Destek Programı" Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) anlatıldı.


GTO ve KOSGEB iş birliğiyle gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında KOBİ'leri yurt dışı pazarında daha güçlü kılacak, pazar paylarını artıracak ve ihracata teşvik edecek "Yurt Dışı Pazar Destek Programı" KOSGEB uzmanları eşliğinde tüm detaylarıyla ele alındı.


Toplantının açılışında konuşan GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Yılmaz Duman, her ne olursa olsun çalışmaya, yatırım ve gelecek planları yapmaya devam edeceklerini söyleyerek, gerçekleştirdikleri toplantının da KOBİ'lerin geleceği açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.


"Gaziantep Ticaret Odası olarak vizyonumuz şehrimizi ekonomik güç olarak daha üst sıralara çıkarmak" diyen Duman, gerek iç ticarette gerekse dış ticarette daha iyisini yapabilecek potansiyele sahip olduklarını ifade ederek, "Bu anlamda GTO olarak en önemli misyonumuz KOBİ'lerimizin potansiyelini doğru kullanmak. Yönelmemiz ve gelişmemiz gereken iki önemli husus var. Biri ithal edilen ürünleri Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretebilmek, diğeri de ihracatta kilogram fiyatımızı yükseltmek. Artık dış ticarette küresel doğrular da değişiyor. Jeopolitik gelişmeler, ülkeler arası siyaset, ticaret savaşları, virüsler. Hepsi ve daha fazlası ihracat pazarlarımızı şekillendiriyor. Böylesi bir ortamda finansmana erişmek de hayli zor. Bu noktada KOSGEB'in sunduğu destekler, hayata geçirdiği yeni projeler ve destek paketleri oldukça önemli. Umuyorum ki Yurt Dışı Pazar Destek Programı da KOBİ'lerimizin ihracat potansiyelini, kapasitesini artıracak, küresel ticarette rekabet edebilir aktörler haline getirecek. Her şeyden önce bu destek programı ihracat yapmayan KOBİ'lerimizi ihracata ve e-ticarete teşvik edecek" diye konuştu.


Bu programda proje süresinin maksimum 24 ay, destek üst limitinin de 300 bin TL olduğunu aktaran Duman, personel, teçhizat-donanım, yazılım ve hizmet alımı giderlerinin desteklenecek giderlerden olduğunu söyledi. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:06 Kaynak: İHA
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