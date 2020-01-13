Yurt dışı seyahat harcamalarında taksit süresi 6 aydan 3 aya indirildi - Son Dakika
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Yurt dışı seyahat harcamalarında taksit süresi 6 aydan 3 aya indirildi

6 saat önce

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerinin 6 aydan 3 aya düşürüldüğünü açıkladı.

Yurt dışı seyahat harcamalarında taksit süresi 6 aydan 3 aya indirildi, System.String[]

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerinin 6 aydan 3 aya düşürüldüğünü açıkladı.

BDDK'nın sitesinden yapılan açıklamada, "BDDK'nın 10.01.2020 tarihli ve 8791 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda 6 aydan 3 aya düşürülmesine karar verilmiştir" denildi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:51 Kaynak: DHA
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Yurt dışı seyahat harcamalarında taksit sınırı 3'e indi
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