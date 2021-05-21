Yurt dışı seyahat sağlık sigortasına Kovid-19 teminatı

Enuygun'un Allianz iş birliğiyle gerçekleştirdiği seyahat sağlık sigortası teminatına, küresel salgın nedeniyle geçirilebilecek hastalıklar da eklendi.

Enuygun'un açıklamasına göre, şirketin, Allianz iş birliğiyle hayata geçirdiği yenilik sayesinde, Kovid-19 dahil yurt dışındayken geçirilebilecek beklenmedik rahatsızlıklar için 30 bin avroya kadar teminat altına alınabilecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, yurt dışı seyahati öncesi hem olası bir rahatsızlık ve kaza gibi durumlar hem de Kovid-19'a yakalanma riskine karşı seyahat sigortası yaptırmanın önemini anlattı.

Söz konusu sigortayı yaptırmanın son derece kolay olduğunu kaydeden Hacıbayramoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Sigortanın 30 bin avroya kadar teminatı bulunuyor. İster uçak bileti satın alırken isterseniz de yurt dışı seyahati öncesinde Enuygun Seyahat Sigortası sayfasına girerek gideceğiniz ülkeyi ve giriş-çıkış tarihlerini seçerek sigortanızı kolayca ve uygun fiyatlarla yaptırabilirsiniz. Almanya'ya yapılacak 10 günlük bir seyahatin sigorta bedeli 95 TL, ABD'ye yapılacak 10 günlük bir seyahatin sigorta bedeli ise 120 TL tutuyor. Sigortanın salgın teminatı da bulunuyor. Kovid-19 ile ilgili geçirilen tüm hastalıkları kapsıyor."

Yurt dışı seyahat sağlık sigortası aynı zamanda bagaj kaybı, hasarı ya da geçirilen hastalık sebebiyle konaklamanın uzaması gibi durumları teminat altına alıyor.