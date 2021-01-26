Yurt dışı seyahatleri için aşı zorunlu mu olacak? - Son Dakika

Yurt dışı seyahatleri için aşı zorunlu mu olacak?

26.01.2021 14:29
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Ülkemizde koronavirüs aşılarıyla ilgili tartışmalar sürerken, uluslararası seyahatler için aşı ve sağlık pasaportu gibi zorunluluklar getirilmesi yönünde çalışmalar hızlandı. Türkiye'nin lider uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) Covid-19 test ve aşı bilgilerinin yer aldığı dijital sağlık pasaportu hazırlıklarını hızlandırdığını söyledi.

Şu sıralar gündemden düşmeyen koronavirüs aşısı, yurt dışı seyahatleri için bir zorunluluk haline gelecek mi? Türkiye'nin lider uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun'a göre, bazı ülkeler ve hava yolu firmaları bu konuda çalışmalara başladı. Yurt dışı uçuşlarında birçok ülkenin Covid-19 aşısı ve hastalıkla ilgili bilgilerin yer aldığı veriler olmadan ülkeye girişlere izin vermeyebileceğine dikkat çeken Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, "Hava yolu firmalarından gelen talep doğrultusunda bu konuda çalışmalar hızlandı. Kişilerin yurt dışı uçuşlarında pasaportlarının yanında sağlık bilgilerini gösteren dijital bir sağlık pasaportu daha olacak. Burada hastalık ile ilgili PCR testi, antikor testi ve aşı ile ilgili veriler yüklenecek ve sınır kapılarında bunun kontrolü yapılacak" dedi.

Fransa'da aşı olmayanların toplu taşıma araçlarını kullanmaması gündemde

Konuyla ilgili ilk olarak Avustralyalı hava yolu firması Qantas, aşı olmayanların uçuşuna izin verilmeyeceği yönünde açıklama yapmıştı. United Airlines geçtiğimiz aylarda Londra Heatrow ve New Jersey Newark Liberty Havalimanı'nda sağlık pasaportu ya da orijinal adıyla CommonPass uygulamasını test etmişti. United Airlines, JetBlue ve Lufthansa Havayolları da bu uygulamayı başlatmaya hazırlanıyor. Zamanla uygulamaya aşı bilgileri ile kişilerin diğer sağlık bilgilerinin de eklenmesi bekleniyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA, sağlık bilgilerinin güvenli bir ortamda saklanıp paylaşılmasıyla uluslararası hava yolu taşımacılığının yeniden eski günlerine dönmesini planlıyor. Ülkelerin taleplerine göre PCR testleri, aşı bilgileri gibi tüm bilgiler içerisine yüklenecek. Dört aşamada yapılacak bu uygulamaya göre önce sağlık bilgileri olacak, ardından seyahat destinasyonu, gidilecek yer, yetkili laboratuvar ve test merkezinin sonuçları, aşı bilgileri ve kişisel sağlık bilgilerinin yer alması planlanıyor. Fransa, aşı olmayanların toplu taşıma araçlarını kullanamaması konusunda da hazırlık yapmaya başladı.

Şu anda seyahat için hangi aşılar zorunlu?

Ülkemizde de mevcut durumda bazı ülkelere giderken sarıhumma meningokok, tifo, kolera, hepatit A, kuduz, Japon Ensefaliti gibi aşı zorunlulukları isteniyor ve bu ülkelere gitmeden önce aşılarla ilgili karne veriliyor. Yakın zamanda tıpkı diğer aşılardaki gibi birçok ülke de Covid- 19 aşısı zorunluluğu isteyebilir ve sağlık bilgileri için dijital pasaport kontrolü yapılabilir.

Yurt dışı seyahatleri için aşı zorunlu mu olacak?

Koronavirüs, PCR Testi, Türkiye, Uçak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Yurt dışı seyahatleri için aşı zorunlu mu olacak? - Son Dakika Magazin


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