Yurt dışı seyahatlerinde 2020'de en çok Balkanlar ve Azerbaycan Türklerin ilgisini çekti

obilet.com'un kurumsal blogu istatistiklerine göre, Türkler, geçen yıl yurt dışında en çok Balkan ülkeleri ve Azerbaycan'a ilgi gösterdi.

obilet.com'un açıklamasına göre, salgının seyahat sektörünü derinden etkilemesine rağmen insanlar yine de tatil içeriklerine ilgi gösterdi ve bu süreçte yurt içi kısa seyahat en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.

Şirketin güncel seyahat destinasyonları, keşfedilecek rotalar, tatil planları gibi zengin içerikler sunduğu kurumsal blogunun istatistiklerine göre, geçen yıl blog, 11 milyon 419 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Ziyaret sayısı, hiçbir kısıtlamanın olmadığı 2019'a göre yüzde 46 artış gösterdi.

En çok okunan kategori, yasakların etkisiyle "yurt içi seyahat" bölümü olurken, özellikle İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük iller ön plana çıktı. Yurt dışında ise salgın riskinin daha az olduğu ve uçuşun daha kısa sürdüğü Azerbaycan, Balkan şehirleri ve Hollanda ilgi gördü. Kısıtlamalar nedeniyle kısa süreli seyahatlerin tercih edildiği 2020'de en çok perşembe günleri akşam saatleri arasında blog okuması gerçekleştirildi.

Geçen yıl büyükşehirlerin yanı sıra Edirne, Karabük, Kırklareli, Nevşehir, Zonguldak, Bolu, Kars, Kilis, Mardin, Şırnak, Ardahan ve Ağrı en çok seyahat edilen iller arasında yer aldı.