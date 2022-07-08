Yurt dışı telefon fiyatları! iPhone hangi ülkede ne kadar? - Son Dakika
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Yurt dışı telefon fiyatları! iPhone hangi ülkede ne kadar?

08.07.2022 23:00
Yurt dışı telefon fiyatları! iPhone hangi ülkede ne kadar?

Bir akıllı telefonu Türkiye dışında bir ülkeden satın almak gerçekten kar ettiriyor mu? İşte yurt dışı iPhone fiyatları...

Akıllı telefon üreticileri, cihazlarını her ülkede farklı fiyatlandırmalar ile satışa sunuluyor. Buna o ülkedeki marka bilinirliğinden sosyoekonomik yapıya kadar pek çok etken sebep oluyor. Ülkemizde ise son yıllarda dolar kurunun ve enflasyonun yüksek olması sebebiyle üreticiler kar marjlarını düşürse bile teknolojik ürünler bir hayli pahalandı. Peki dünyada durum ne? İşte yurt dışı iPhone fiyatları…

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Yurt dışı iPhone fiyatları ne kadar?

Apple tarafından belirlenen yurt dışı iPhone fiyatları bazı ülkelerde aynı bazılarında ise arasında bir uçurum olacak kadar farklı olabiliyor. Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için de halihazırda satışı devam eden güncel modellerin en pahalı, yani hafızası en yüksek versiyonlarının fiyatlarını bir araya getirdik.

Yurt dışı telefon fiyatları! iPhone hangi ülkede ne kadar?

Aşağıda paylaştığımız ilk listede Apple'ın en güncel iPhone modelleri ve yurt dışı fiyatları yer alıyor. Bu cihazlar sırasıyla iPhone 13 Pro Max 1TB, iPhone 13 Pro 1TB, iPhone 13 512GB ve iPhone 13 mini 512GB. Hemen altlarında ise belirtilen ülkelerdeki vergiler dahil satış fiyatının ABD dolarına çevrilmiş hali bulunuyor.

Ülke/ Model iPhone 13 Pro Max 1TBiPhone 13 Pro 1TB iPhone 13 512GBiPhone 13 mini 512GBJaponya1,566.861,422.891,049.26769.05ABD1,599.001,499.001,129.001,029.00Hong Kong1,734.731,618.401,185.09866.49Kore1,765.431,631.201,205.32875.87Kanada1,773.001,635.451,187.06856.66Malezya1,800.071,664.511,225.20901.50BAE1,856.521,720.351,271.13930.82Tayland1,872.781,731.38 1,231.66878.92Tayvan1,881.921,719.64 1,241.96900.76Polonya1,924.321,786.561,322.46951.18Singapur1,928.131,808.051,312.09962.01Lüksemburg1,934.061,819.181,317.06971.83Macaristan1,959.881,860.821,344.08972.49İsviçre1,963.921,814.121,298.18938.91Filipinler1,976.551,833.971,337.22974.21Rusya1,978.851,938.481,421.521,033.80Avusturya1,989.311,870.551,351.26994.24Almanya1,989.311,870.551,351.26994.24Belçika2,000.191,881.371,362.081,005.06Fransa2,000.191,881.371,362.081,005.06Hollanda2,000.191,881.371,362.081,005.06İspanya2,000.191,881.371,362.081,005.06Birleşik Krallık2,019.181,860.441,385.381,000.20Finlandiya2,021.941,903.011,383.711,026.70İrlanda2,021.941,903.011,383.711,026.70Portekiz2,021.941,903.011,383.711,026.70Avustralya2,028.381,861.761,354.47992.12İtalya2,032.821,913.831,394.531,037.51Çin2,042.231,845.521,291.82922.68Yeni Zelanda2,053.791,868.531,354.50967.31Danimarka2,076.391,959.531,407.921,030.50Meksika2,096.061,926.161,432.261,037.14Çek Cumhuriyeti2,109.361,969.611,428.291,020.08İsveç2,137.211,982.211,439.571,032.59Norveç2,226.552,028.861,493.481,091.95Hindistan2,369.682,221.941,437.261,044.93Türkiye2,416.562,242.711,647.341,560.63Brezilya3,185.802,918.572,208.621,932.10

Yurt dışı telefon fiyatları! iPhone hangi ülkede ne kadar?

Aşağıdaki listede ise Apple tarafından satışı devam eden iPhone 12 256GB, iPhone 12 mini 256GB, iPhone SE 256GB ve iPhone 11 128GB modelleri yer alıyor. Ayrıca altlarında belirtilen ülkelerdeki vergiler dahil satış fiyatının ABD dolarına çevrilmiş hali bulunuyor.

Ülke/ ModeliPhone 12 256GBiPhone 12 mini 256GB iPhone SE 256GBiPhone 11 128GBJaponya815.75683.42597.80527.75ABD879.00779.00579.00549.00Hong Kong930.21828.25637.09611.60Kore932.12851.76642.84610.70Kanada911.73793.73620.67589.20Malezya947.75832.14647.17600.92BAE987.99851.87674.91628.62Tayland937.71820.13643.75632.00Tayvan955.35852.99648.28617.57Polonya1,009.19904.77707.52661.11Singapur1,013.06889.07684.86633.80Lüksemburg1,024.14898.61731.24668.47Macaristan1,016.03899.91740.25682.18İsviçre1,001.58865.80687.21636.04Filipinler1,031.52916.89725.83668.51Rusya1,033.80904.56–710.69Avusturya1,048.33918.51745.41680.50Almanya1,048.33918.51745.41680.50Belçika1,059.15929.33756.23691.32Fransa1,059.15929.33756.23691.32Hollanda1,059.15929.33756.23691.32İspanya1,059.15929.33756.23691.32Birleşik Krallık1,064.39936.00730.57692.05Finlandiya1,080.79950.96756.23712.95İrlanda1,080.79950.96756.23712.95Portekiz1,080.79950.96756.23712.95Avustralya1,050.09905.15702.23673.25İtalya1,091.61961.78756.23723.77Çin984.20876.54722.73676.59Yeni Zelanda1,034.07900.55733.66666.90Danimarka1,103.08972.43783.72711.14Meksika1,111.23963.06790.19716.11Çek Cumhuriyeti1,086.63953.52753.85709.48İsveç1,086.12971.33803.01710.45Norveç1,170.021,002.72813.11779.64Hindistan1,058.00979.54770.29717.98Türkiye1,387.221,271.61953.69924.77Brezilya1,666.831,449.081,187.561,145.88

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Kaynak: Shiftdelete

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