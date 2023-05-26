Yurt dışı oylarının tümü Ankara'ya getirildi - Son Dakika
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Yurt dışı oylarının tümü Ankara'ya getirildi

26.05.2023 05:35

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu kapsamında yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oy Ankara'ya getirildi. Oylar, parti ve YSK temsilcilerinin gözetiminde muhafaza edilmek üzere tırlarla ATO Congresium Fuar Merkezi'ne götürüldü. Tüm oylar, pazar günü saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından, diğer sandıklarla beraber açılacak.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan resmi verilere göre, 28 Mayısta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turu kapsamında yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun tamamı Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştı.

Yurt dışı oylarının tümü Ankara'ya getirildi

ATO'DA MUHAFAZA EDİLECEK

Türk Hava Yolları'na (THY) ait 3 uçakla saat 03.00'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen oylar, parti ve YSK temsilcilerinin gözetiminde TIR'lara yüklenerek Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından muhafaza edilmek üzere ATO Congresium Fuar Merkezi'ne getirildi.

Yurt dışı oylarının tümü Ankara'ya getirildi

DİĞER OYLARLA BİRLİKTE AÇILACAK

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kontrol edilerek teslim alınan oylar, 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından, diğer sandıklarla beraber açılacak.

Yurt dışı oylarının tümü Ankara'ya getirildi

GÜMRÜKLERDE OY VERME İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise yurt içinde olduğu gibi 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

YORUMLAR
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Son Dakika Güncel Yurt dışı oylarının tümü Ankara'ya getirildi - Son Dakika


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