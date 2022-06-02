Yurt dışı teşkilatlara yeni görevlendirmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Yurt dışı teşkilatlara yeni görevlendirmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

02.06.2022 13:02
Yurt dışı teşkilatlara yeni görevlendirmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

Büyükelçilikler bünyesinde görev yapmak üzere Yeni Zelanda'ya Din Hizmetleri Müşaviri, Libya ve Senegal'e İçişleri Müşaviri atanacak.

Büyükelçilikler bünyesinde görev yapmak üzere Yeni Zelanda'ya Din Hizmetleri Müşaviri, Libya ve Senegal'e İçişleri Müşaviri atanacak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığından bir personel, Türkiye'nin Wellington Büyükelçiliğinde Din Hizmetleri Müşaviri olarak görevlendirilecek.

İçişleri Bakanlığından iki personel Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinde, bir personel de Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde görev yapacak.

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Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Senegal, Libya, Güncel, Son Dakika

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