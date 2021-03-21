Yurt dışı uçuşlarında artışlar başladı - Son Dakika

Yurt dışı uçuşlarında artışlar başladı

21.03.2021 13:18
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri de havacılık oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri de havacılık oldu.  Pandemi nedeniyle son bir yılda büyük oranda azalan dış hat uçuşları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeniden normale dönmeye başladı.

Pandemi sürecinde seferlerini durduran yabancı havayollarının Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yeniden uçuşlarına başlaması ve Anadolujet ile Pegasus Havayolları'nın tekrar dış hat noktalarına sefer sayısını arttırmasıyla yolcu sayılarında artış yaşanmaya başladı. Bu normale dönüşte dünyada başlayan aşı çalışmalarının yanı sıra havalimanında alınan önlemler ve test merkezinin faaliyetleri de önemli rol oynadı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN DIŞ HAT SEFERİ YAPAN HAVAYOLU SAYISI 9'A YÜKSELDİ

2020 yılında 17 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan halihazırda 80 dış hat, 37 ise iç hat uçuş noktası olmak üzere toplam 37 ülkeden 117 destinasyona uçuşlar gerçekleştiriliyor. 2021 Mart ayı ile birlikte uluslararası uçuşlarda hareketlenme yeniden başlarken Azerbaycan'a ait Buta Havayolları, pandemi sebebiyle 14 Mart 2020 tarihinde iptal ettiği Sabiha Gökçen - Bakü uçuşlarını 18 Mart 2021 tarihinde yeniden başlattı. Buta, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçan ancak pandemi nedeniyle ara verdiği seferlerini yeniden başlatan 9'uncu havayolu şirketi oldu.

Daha önce Air Arabia, Air Arabia Moroc, Qatar Airways, Nile Air, Salam Air, Pobeda, Flydubai ve Jazeera Airways pandemi nedeniyle Sabiha Gökçen'den durdurdukları seferlerini yeniden başlatma kararı almış ve uçuşlarına başlamıştı. Öte yandan Air Astana'nın düşük maliyetli havayolu şirketi Fly Arystan'ın da 28 Mart itibariyle Türkistan ile Sabiha Gökçen arasında seferlere başlaması bekleniyor.

1 NİSAN'DAN İTİBAREN AZERBAYCAN'A GİRİŞLERDE PASAPORT YERİNE YENİ TİP KİMLİK UYGULAMASI

Dış hat seferlerini arttırma kararı alan Anadolujet, İran'ın Urumiye kentine ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye haftada 2 gün uçuşlarına başladı. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İran'a Tahran ve Urumiye olmak üzere 2 güzergaha uçuş mümkün olurken, Pegasus Havayolları, Buta Airways ve Anadolujet ile Azerbaycan'a uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi sayısı 3'e yükselmiş oldu. Ayrıca, Türkiye'den Azerbaycan'a seyahat edecek yolcular 1 Nisan'dan itibaren pasaport yerine yeni tip kimlik kartlarını kullanabilecekler.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN FREKANSLARININ ARTTIRMASI BEKLENİYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş gerçekleştiren bir diğer yerli havayolu şirketi olan Pegasus da yurtdışı ağını genişletiyor. 28 Mart'ta Ukrayna Odessa uçuşlarını başlatacak olan şirket, 7 Mayıs'ta ise Gürcistan Batum'a haftada 2 gün seferlerine başlayacak.

Öte yandan AnadoluJet'in yaz sezonunun başlangıcına kadar Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı İngiltere, Almanya, İsviçre, Bosna Hersek, Danimarka ve Fransa gibi ülkelerde yeni dış hat uçuş noktalarını açıklaması ve mevcut uçuşlarında da frekans artışına gitmesi bekleniyor.


Yurt dışı uçuşlarında artışlar başladı
Yurt dışı uçuşlarında artışlar başladı
Yurt dışı uçuşlarında artışlar başladı

Sabiha Gökçen, AnadoluJET, Havacılık, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yurt dışı uçuşlarında artışlar başladı - Son Dakika


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