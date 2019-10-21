Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 0,82 arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,82 artış gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Eylül ayı 'Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi' (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen YD-ÜFE, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,15 düşüş ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23,17 artış gösterdi.



Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,86, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,78 artış olarak gerçekleşti.



Aylık en fazla artış diğer mamul eşyalarda gerçekleşti



Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 5,69 ile diğer mamul eşyaları, yüzde 5,23 ile metal cevherleri, yüzde 1,54 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 0,50, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 0,16 ve elektrikli teçhizat yüzde 0,08 ile bir önceki aya göre endeksin düştüğü alt sektörler oldu.



Ana sanayi gruplarında en fazla aylık artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Eylül ayında en fazla aylık artış yüzde 1,99 ile dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti. - İSTANBUL