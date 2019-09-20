Son Dakika Haberleri: Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 1,41 düştü
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Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 1,41 düştü

17 dakika önce

ÜFE, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41 düşüş gösterdi.

Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 1,41 düştü, System.String[]

YD-ÜFE, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41 düşüş gösterdi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen YD-ÜFE, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,38 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,94 düşüş ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,00 artış gösterdi.


Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,10, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,44 düşüş olarak gerçekleşti.


Aylık en fazla düşüş kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti


Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 8,56 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,26 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 2,10 ile ana metaller sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, metal cevherleri yüzde 1,25 ile bir önceki aya göre endeksin arttığı alt sektör oldu.


Ana sanayi gruplarında en fazla aylık düşüş enerji mallarında gerçekleşti


Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ağustos ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık düşüş enerji mallarında gerçekleşti. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:16 Kaynak: İHA
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