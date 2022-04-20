Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 7,29 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 7,29 arttı

20.04.2022 10:19
Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 7,29 arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 105,82, aylık yüzde 7,29 arttı.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 105,82, aylık yüzde 7,29 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,47 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık yüzde 105,74 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 109,63, imalatta yüzde 105,74 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 122,84, dayanıklı tüketim malında yüzde 95,55, dayanıksız tüketim malında yüzde 87,04, enerjide yüzde 240,52, sermaye malında yüzde 87,08 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık yüzde 7,27 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 8,20, imalatta yüzde 7,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 7,91, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,86, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,24, enerjide yüzde 29,83, sermaye malında yüzde 4,86 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 70,63, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 75,44, tütün ürünleri yüzde 79,35 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 240,52, ana metaller yüzde 147,57, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 123,21 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 15 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 4,36, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,70, tütün ürünleri yüzde 4,92 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 29,83, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 10,94, metal cevherleri yüzde 10,86 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

(İHA)

Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 7,29 arttı

YORUMLAR
500
Çin'in Henan Eyaletinin Dış Ticareti İlk Çeyrekte Yüzde 5,1 Arttı Çin'in Henan Eyaletinin Dış Ticareti İlk Çeyrekte Yüzde 5,1 Arttı Melek annenin bebeklerine yurt içi ve yurt dışından talep Melek annenin bebeklerine yurt içi ve yurt dışından talep

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 7,29 arttı - Son Dakika


Son Dakika
10:21 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın hayat hikayesini anlattığı belgeseli yayımlandı
10:16 Davutoğlu'na Gültekin Uysal'ın açıklaması soruldu: Basın önünde polemik yapmam, kendi aramızda konuşuruz
10:04 Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet A.: Can güvenliğim yok
09:50 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe, Azra'nın gönlünü alabildi mi?
09:47 Gülşen'den Aleyna Tilki'ye destek: Daha ne desin bu kız
09:46 Bakan Soylu açıklama yaptı: Cezaevi aracının geçişi sırasında bir EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı, failler aranıyor
09:45 Vedaları kısa sürdü! Premier Lig'e yükselen ilk takım netleşti
09:30 Bursa'da cezaevi aracında patlama! Vali açıklama yaptı: El yapımı patlayıcı olduğu düşünülüyor
09:27 Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Servet'in yüzleşmesinde neler yaşandı?
09:25 Destan yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 10:28:13. #1.13#
SON DAKİKA: Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 7,29 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement