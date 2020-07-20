Yurt Dışı ÜFE haziranda arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2020 haziran döneminde yıllık yüzde 14,82, aylık yüzde 0,95 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 haziran dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,82 artış gösterdi.



Sanayinin iki ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 14,77 arttı



Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 16,45, imalatta yüzde 14,77 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 13,00, dayanıklı tüketim malında yüzde 22,84, dayanıksız tüketim malında yüzde 15,94 artış, enerjide yüzde 37,01 azalış, sermaye malında yüzde 19,13 artış olarak gerçekleşti.



Sanayinin iki ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 0,98 arttı



Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,32 azalış, imalatta yüzde 0,98 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0,22, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,54, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,29, enerjide yüzde 36,01, sermaye malında yüzde 1,35 artış olarak gerçekleşti.



Yıllık azalış sadece yüzde 37,01 ile kok ve rafine petrol ürünleri endeksinde gerçekleşti



YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 37,01 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 37,33, tütün ürünleri yüzde 24,52, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 20,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Aylık en yüksek azalış yüzde 1,15 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları endeksinde gerçekleşti



YD-ÜFE sektörlerinden temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında yüzde 1,15, gıda ürünlerinde yüzde 1,05, tütün ürünlerinde yüzde 0,99 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 36,01, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 1,69, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 1,34 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL