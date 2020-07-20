Yurt Dışı ÜFE haziranda arttı - Son Dakika

Yurt Dışı ÜFE haziranda arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2020 haziran döneminde yıllık yüzde 14,82, aylık yüzde 0,95 arttı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2020 haziran döneminde yıllık yüzde 14,82, aylık yüzde 0,95 arttı.

Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 haziran dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,82 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 14,77 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 16,45, imalatta yüzde 14,77 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 13,00, dayanıklı tüketim malında yüzde 22,84, dayanıksız tüketim malında yüzde 15,94 artış, enerjide yüzde 37,01 azalış, sermaye malında yüzde 19,13 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,98 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,32 azalış, imalatta yüzde 0,98 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0,22, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,54, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,29, enerjide yüzde 36,01, sermaye malında yüzde 1,35 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 37,01 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 37,01 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 37,33, tütün ürünleri yüzde 24,52, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 20,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 1,15 İLE TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE MÜSTAHZARLARI ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında yüzde 1,15, gıda ürünlerinde yüzde 1,05, tütün ürünlerinde yüzde 0,99 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 36,01, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 1,69, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 1,34 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurt Dışı ÜFE haziranda arttı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:16 Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi 16:10 Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı 15:59 Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı 15:56 Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi 15:54 Nihat Özdemir'den yabancı kuralına itiraz eden kulüplere eleştiri: Anlamış değilim 15:33 Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
16:16
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
16:10
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
15:59
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
15:56
Nihat Özdemir'den yabancı kuralına itiraz eden kulüplere eleştiri: Anlamış değilim
15:54
Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti
15:33
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
14:46
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 16:56:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt Dışı ÜFE haziranda arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]