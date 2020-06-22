Yurt Dışı ÜFE mayısta arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2020 mayıs döneminde yıllık yüzde 10,06, aylık yüzde 1,47 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,23 artış gösterdi.



Sanayinin iki ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 10,01 arttı



Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 12,06, imalatta yüzde 10,01 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 8,70, dayanıklı tüketim malında yüzde 20,40, dayanıksız tüketim malında yüzde 12,91 artış, enerjide yüzde 59,35 azalış, sermaye malında yüzde 14,02 artış olarak gerçekleşti.



Sanayinin iki ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 1,49 arttı



Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,95, imalatta yüzde 1,49 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,20, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,95, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,53, enerjide yüzde 22,03, sermaye malında yüzde 1,31 artış olarak gerçekleşti.



Yıllık en yüksek azalış yüzde 59,35 ile kok ve rafine petrol ürünleri endeksinde gerçekleşti



YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 59,35, kimyasallar ve kimyasal ürünlerde yüzde 0,15 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 31,91, tütün ürünleri yüzde 21,32, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 17,14 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Aylık azalış sadece yüzde 0,12 ile elektrikli teçhizat ürünleri endeksinde gerçekleşti



YD-ÜFE sektörlerinden elektrikli teçhizat ürünlerinde yüzde 0,12 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 22,03, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,54, deri ve ilgili ürünler ürünleri yüzde 2,86, ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL